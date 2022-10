Arrestati i 4 componenti della banda dell’eporediese che ha rapinato un autogrill in Liguria

Lo scorso 30 luglio una banda di malviventi ha rapinato l’area di servizio Magra Est sull’autostrada A12, nel comune di Santo Stefano Magra alla Spezia, portando via l’incasso del giorno e arraffando diversi pacchetti di sigarette. In tre sono entrati con mascherina ffp2 e cappucci per non farsi identificare nell’autogrill minacciando i dipendenti e i presenti per farsi consegnare i soldi. Il quarto uomo è rimasto in macchina e proprio lui, identificato dai filmati delle telecamere di video sorveglianza e fermato per una perquisizione del veicolo ha portato sulle tracce degli altri tre.

La squadra mobile e la polizia stradale della Spezia, con l’aiuto della squadra mobile di Torino e del commissariato di Ivrea hanno prima seguito le localizzazioni tramite i cellulari dei sospettati e una volta confermata il loro coinvolgimento è stato disposto l’arresto, avvenuto all’alba di oggi, martedì 11 ottobre.

Si tratta di tre trentenni e un diciottenne, tutti residenti nel Canavese, conosciuti per reati simili. Uno di loro si trovava già in carcere a Torino, mentre per il resto della banda il pm Monica Buriani ha richiesto la custodia cautelare in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia, che è programmato per i prossimi giorni.