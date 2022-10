Ossa umane ritrovate da dei cacciatori sulle rive del Ticino a Trecate

Sono stati rinvenuti nella giornata di oggi, martedì 11 ottobre, dei resti umani sulle rive del fiume Ticino in località Bosco Marino a Trecate non lontano dal ponte che collega il Piemonte alla Lombardia. A trovare le ossa sono stati alcuni cacciatori in una zona boscosa durante una battuta.

I resti potrebbero essere stati trasportati dalla piena del fiume e resi visibili dalla situazione di siccità dei mesi scorsi, ma non si esclude l’occultamento di cadavere.

La zona è stata transennata dai militari dell’arma dei carabinieri e dalla polizia di Trecate in attesa dell’arrivo previsto per domani di una squadra specializzata per il recupero dei resti.

Foto di repertorio