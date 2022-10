Bertola (M4O): grattacielo della Regione simbolo degli sprechi e dell’inadeguatezza della politica

Nota di Giorgio Bertola, Consigliere regionale Movimento 4 Ottobre Piemonte.

Non c’è proprio nulla da festeggiare. Il grattacielo della Regione Piemonte, inaugurato in pompa magna dal Presidente Cirio e dalla sua Giunta, viene consegnato dopo undici anni dall’inizio dei lavori, con un ritardo di almeno sette anni. E per il trasloco i tempi sono ancora da definire (oggi si ipotizzava dal nuovo anno).

Quella del grattacielo della regione Piemonte è stata un’odissea interminabile che abbiamo seguito passo dopo passo e che ha visto indagini della Magistratura, processi e condanne che hanno causato ritardi e un incredibile lievitamento dei costi (soldi pubblici!). Senza dimenticare i commercianti della zona martoriati da un cantiere infinito.

La verità (oggi taciuta) è che quella del grattacielo della Regione è una brutta pagina per la città. Talmente brutta che persino il suo ideatore, Massimiliano Fuskas, ne ha disconosciuto la paternità, rivendicando oggi a mezzo stampa la sua totale distanza dall’opera compiuta.

Chi ha governato la regione in questi undici anni, dalla destra alla sinistra, dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa ai piemontesi.

A noi, dai banchi dell’opposizione, non resta che vigilare e informare i cittadini come sempre abbiamo fatto in tutti questi anni.