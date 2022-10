Al via il nuovo ospedale di Savigliano-Saluzzo-Fossano

Sarà l’area a ridosso dello stabilimento Panna Elena, sulla direttiva Saluzzo-Savigliano, il sito che verrà proposto dalla Giunta regionale per la realizzazione del nuovo ospedale unico del Quadrante Nord Ovest (Saluzzo-Savigliano-Fossano).

La soluzione è stata comunicata dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e dall’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, al termine dell’incontro con la rappresentanza dei sindaci del territorio svoltasi oggi nella Sala del Consiglio comunale di Savigliano.

“E’ una scelta che abbiamo condiviso con il territorio – dichiarano il presidente Cirio e l’assessore Icardi -, in modo che si possa procedere celermente con l’iter di progettazione e appalto dell’opera. Riguardo al finanziamento, abbiamo a disposizione i 195 milioni di euro dell’Inail, ai quali la Regione aggiungerà le risorse necessarie per anticipare i costi della progettazione, attraverso un mutuo ponte con Finpiemonte. Una strada che non esclude quella di eventuali proposte da parte dei privati”.

Quanto alle vecchie sedi degli ospedali, il presidente e l’assessore hanno ribadito che non sono previste dismissioni, ma il riutilizzo di tutte le strutture per gli ambulatori e la medicina territoriale.

Sul piano tecnico, l’area individuata è risultata la migliore tra quelle proposte dai sindaci e valutate dall’Assessorato e dai tecnici regionali.

La completa ristrutturazione dell’attuale ospedale di Savigliano è stata giudicata impraticabile, oltre che economicamente non sostenibile, mentre l’area a ridosso del centro abitato, all’imbocco della direttrice Saluzzo-Savigliano, è stata scartata per la mancanza dei requisiti urbanistici.

Operativamente, lunedì 7 novembre la rappresentanza della Conferenza dei sindaci verrà chiamata a sottoscrivere l’atto di indirizzo politico propedeutico alla presentazione della informativa alla Commissione regionale da parte della Giunta.

Il nuovo ospedale di Saluzzo-Savigliano-Fossano prevede 325 posti letto, 57 posti tecnici, 19 sale diagnostica, 8 sale operatorie, 2 sale emodinamica e cardiologia interventistica, 4 sale blocco parto e 34 ambulatori, dimensionati per 17 mila ricoveri ordinari, 170 mila esami di diagnostica, 10 mila interventi chirurgici, 1.200 parti e 160 mila visite all’anno.