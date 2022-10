Torna in Torino e cintura ovest Scene dal Vivo: spettacoli di musica, teatro e danza oltre a progetti collaterali

Riflettori puntati di SCENE dal Vivo sui palchi di Rivoli, Rivalta, Avigliana e Bassa Valle di Susa, Collegno, Torino: da novembre 2022 a luglio 2023 il partenariato realizzato da Istituto Musicale Città di Rivoli e Associazione Revejo, giunto al suo quarto anno, porta un calendario ricco di concerti – musica da camera, jazz, cantautorale, etnopopolare, elettronica – teatro e danza, contaminazioni e progetti divulgativi collaterali. Lo spettacolo continua, con una ripartenza all’insegna dell’apertura e dello scambio, oggi più che mai, sempre maggiormente consapevole dei contesti culturali, storici e ambientali che ci circondano.

Tra commissioni inedite, nuove produzioni, interdisciplinarità intese da sempre cifra stilistica della Stagione, SCENE dal Vivo raccoglie 35 eventi in un unico cartellone che promuove la qualità dell’offerta artistica attraverso una diversificazione di generi e di temi, dall’impatto ambientale (Ciclo mondi possibili) all’inclusività, dalle culture musicali di paesi extra europei ed europei (Ciclo musiche dal mondo) alla celebrazione del dialogo in ogni sua forma, che si traduce in reti edificanti di interazione continua tra linguaggi non solo artistici (musica e teatro, teatro e danza, musica e illustrazione) ma artistici e scientifici (Ciclo Scienza e Creatività in collaborazione con Politecnico di Torino) e artistici e tecnologici (Ciclo Innovazione e Sperimentazione).

Torna, con l’edizione 22-23, la visione di performing arts concentrate nel tempo irripetibile ed essenziale dell’esecuzione dal vivo nello spazio ad esse dedicato; si ripropone con forza, a questo proposito, l’impostazione innovativa che vede proprio lo spazio abitato un altro protagonista della Stagione, mai limitata ai soli centri urbani, ma radicata diffusa e decentrata sul territorio attraverso solide reti di collaborazioni, eventi site specific e l’importante tema della cultura come veicolo di benessere fortemente legato alla valorizzazione di luoghi e persone.

Lo spettacolo continua a partire da giovedì 10 novembre 2022 al Circolo della Musica, con l’apertura di Paolo Fresu Devil Quartet in Carpe Diem, inaugurazione anche del ciclo interamente dedicato al jazz che vedrà sullo stesso palco il concerto-evento con protagonisti Sade Mangiaracina Trio e la cantante Chiara Galiazzo (7 marzo 2023). A completare il ciclo nelle sedi di Torino (Aula Magna Politecnico, in collaborazione con Polincontri) e Rivoli (Istituto Musicale) il Moreno D’Onofrio Quart4t e il Quartetto MAJA di Antonio Santoro, Massimo Artiglia, Jino Touche e Andrea Penna. Si prosegue con l’incontro tra scienza e creatività; ad aprire il ciclo omonimo- 16 novembre – in collaborazione con Politecnico di Torino con “Le tastiere: dall’analogico al digitale e vice versa”, saranno due eccellenze nei relativi ambiti: Vittorio Marchis, storico dell’ingegneria dal Politecnico di Torino, e il compositore, percussionista e polistrumentista Alan Brunetta. Giorgio Strano, Responsabile delle Collezioni del Museo Galileo di Firenze, dialogherà dell’Organum Matematicum di Kircher con Elisa Petruccelli all’ arpa celtica e Claudia Fassina al flauto traverso, mentre saranno Elisabetta Bosio al violino e la farmacologa Silvia De Francia a parlare di medicina delle differenze in Femminile. Ma non è femmina. Chiudono il ciclo le atmosfere rarefatte e leggere di Aire Duo (Massimo di Pierro a chitarra voce ed effetti e Alessandra Ferraris, handpan) che si confrontano con Antonello Pasini nell’ incontro Sulle tematiche del clima, a cavallo con il Ciclo mondi possibili dedicato alla sostenibilità ambientale.

Per il Ciclo Innovazione e sperimentazione, all’insegna, ancora una volta, del dialogo tra due realtà oggi apparentemente antitetiche, il progetto REBIRTH di Simone Bosco e Oliviero Reviglio, indagine sulla “risoluzione di contrasti sonori” come interazione tra strumenti acustici, macchine e i nuovi percorsi musicali che ne scaturiscono. Al Circolo della Musica in un doppio concerto, la stessa sera del 1 Aprile, Gatto Ciliegia Contro il Grande Freddo, David di Donatello per la colonna sonora del film “Miss Marx” di Susanna Nicchiarelli e autorevoli rappresentanti di un post-rock che li ha portati a raffinate soluzioni sonore, da sempre in circuito (e corotocirciuto) con l’elettronica. I mondi percettivi e virtuali si fanno sempre più vicini con Tiny Uppercase. Il nostro senso nascosto, progetto biennale di creazione contemporanea multidisciplinare tra danza, musica, e tecnologia, a cura di Balletto Teatro di Torino selezionato nel bando Art Waves. Per la creatività, dall’idea alla scena di Compagnia di San Paolo. Qui la realtà virtuale si incontra con danza e musica, veicolando un’indagine profonda sulla propriocezione, il “nostro sesto senso”, la capacità di percepire e riconoscere la posizione e il movimento del proprio essere nello spazio. Carlo Balzaretti, con il suo pianoforte digitale Avant Grand Yamaha N3XLe, propone l’ascolto di dieci pianoforti (dal fortepiano di Mozart al pianoforte viennese ottocentesco, fino al moderno CFX Yamaha) attraverso un viaggio temporale e spaziale possibile proprio grazie all’ausilio della tecnologia.

Le interazioni continuano con altrettante nuove produzioni: PPP…più piano possibile, con il pianista Rinaldo Bellucci intento nei suoi “ritratti in primo piano” del pubblico e l’illustratrice Silvia Gariglio alla live painting, in collaborazione con LabXRivoli (progetto ad impatto zero Bike to music) e Vibes, Video Beckwith Studio (video e live streaming). Fino a Dieci, site specific concepito per il Castello della Contessa Adelaide, Susa, propone una riflessione sull’inclusione di genere attraverso l’incontro tra cantautorato, con il collettivo Cantafinoadieci, e la danza, con l’Associazione KAAST. Nuove produzioni su commissione anche per il Collegno Fòl Fest, con uno spettacolo interamente dedicato al tema della salute mentale, di e con Gigi Giancursi. Attraverso multiculturalità e inclusione, a cavallo tra generi diversi, dal teatro alla musica da camera ed etnopopolare, il Duo pianistico argentino di Hector Moreno e Norberto Capelli, Sunshine Gospel Choir, Trio Quartocolore, la ballerina e maestra di pizzica Veronica Calati e la nuova produzione Cattivi Bambini, un percorso narrato e suonato attraverso la doppia vita delle fiabe, con Nicholas Ciuferri, Federico Poggipollini, Paolo Di Gioia, Daniele Celona, Paolo Bergese, Andrea Angeloni.

In occasione delle commemorazioni per il 25 Aprile spicca la resistenza come risorsa e condizione umana al di là di ogni confine in Danzare la Resistenza, di Mana Chuma Teatro, mentre un fenomeno delicato e complesso come quello della mafia può ridursi a qualcosa di folle e difficilmente esplicabile se raccontato ai bambini, con un cambio di paradigma che finalmente li trovi protagonisti: questo il punto di partenza de Cosa Nostra spiegata ai bambini di Stefano Massini, con una straordinaria Ottavia Piccolo accompagnata dai Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Torna lo spazio dedicato ai più piccoli e alle famiglie tra Teatro e Musica: per il Ciclo Famiglie le avventure di Peter Pan con raccontate da Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci, Celeste Gugliandolo (Fondazione TRG Casa Teatro Ragazzi di Torino); la celebre opera musicale di Camille Saint Saens Il Carnevale degli animali e Pierino e il Lupo di Prokof’ev diventano una nuova produzione che coinvolge giovani e giovanissimi talenti dei due Istituti Musicali “G. Balmas” e “L.Sinigaglia” di Chivasso in collaborazione per un Carnevale all’insegna del del divertimento e del rispetto del pianeta attraverso una nuova joint venture con LabxRivoli, che coinvolgerà i bambini delle scuole primarie rivolesi in un laboratorio di strumenti musicali realizzati con materiali di riciclo; il Flauto Magico di Mozart porta con il Trio Teophilus l’eccellenza della musica classica con Dimitri Ashkenazy, Yuri Ciccarese, Pierluigi Di Tella e Mirco Gennari.

Il Ciclo dedicato ai giovani talenti porta infine con sé le eccellenze del tour “Conservatori in Piemonte”, realizzato e promosso da Toret Artist TreSeiZero: Alessandro Campomenosi al pianoforte e Sofia Bevilacqua al flauto con Francesco Andorno all’arpa, in due appuntamenti distinti tra febbraio e marzo.

Come sempre un’attenzione particolare alla musica da camera, con i nomi prestigiosi di Matilda Colliard (II parte di Bach. Suites per violoncello), Quartetto Klimt con musiche di Schubert, Mahler, Strauss, Duo Bronzi – Sperandeo in collaborazione con Polincontri, Corale Polifonica il Castello con In..canto sacro e Arioso Furioso Trio per il mondi possibili, ciclo che vede la sua più concreta declinazione teatrale con il ritorno di Teatro a Pedali e Mulino ad Arte in Piccole Storie sparse. Un anno di eventi, collaborazioni e reti questo 22-23, segnate dall’inserimento di contenitori estivi work in progress come I Caffè di Palazzo Piozzo, rassegna realizzata dall’Istituto Musicale Città di Rivoli durante il periodo estivo e finalizzata all’implementazione di un polo culturale stabile e residente sul territorio, nonché allo sviluppo di progetti di inserimento e integrazione di persone in stato di particolare fragilità e vulnerabilità come Conoscere il mondo attravers(and)o l’arte, in collaborazione con Centro Famiglie e Consorzio Ovest Solidale di Rivoli, Rosta e Villarbasse.

In cartellone, tra i disegni site specific in elaborazione, il Progetto Don Puglisi, che vede nel mese di giugno la dislocazione di eventi nel quartiere Cascine Vica in collaborazione con il Comitato di Quartiere Piazza della Repubblica e dintorni e, con Di che musica6, programma di presentazioni tra Arte e musica rivolte a studenti delle scuole di Rivoli (in collaborazione con Dipartimento di Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea), il progetto Officina Musicale, con Officina 23 destinato a trasformare l’alternanza scuola lavoro in un grande evento di fine anno organizzato dagli studenti degli Istituti Natta, Darwin e Romero di Rivoli.

