Ha colpito anche in Piemonte Uefa Football il presunto fondo speculativo che ha truffato 50 mila risparmiatori con uno Schema Ponzi.

La Consob ha sospeso il 12 ottobre in via cautelare l’attività della piattaforma che si presentava come finanziata dal consorzio degli Emirati Arabi, con sede centrale a Londra.

Uefa Football non aveva nessun legame con l’organizzazione europea che si occupa di calcio. La sua presunta strategia di investimento si basava sull’analisi dei big data del calcio e prometteva incredibili interessi del 2,5% al giorno sostenendo di aver trovato improbabili modi di vincere alle scommesse.

Si iniziava con un investimento iniziale esiguo che portava ottimi guadagni, invogliando il risparmiatore ad aumentare il capitale e a quel punto tutto si bloccava. Non appena succedeva, nessuno guadagnava più niente. Dalla scorsa settimana nessuno riesce più a ritirare denaro dal conto online.

Uefa Football fa parte delle tante truffe con schema Ponzi attuate online con storie più o meno fantasiose alle spalle come Terra Luna e Future Football Finance che negli ultimi mesi hanno portato via milioni di dollari o euro ai risparmiatori.