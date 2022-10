Dibattito aperto a Torino sulla collocazione del nuovo ospedale dell’Asl To 5

Si è acceso il dibattito a Torino sul nuovo ospedale che dovrebbe sorgere nella zona nord ovest della città ed andare a sostituire il Maria Vittoria. Sul tema è intervenuto Alberto Re, presidente della Circoscrizione 4.

“A seguito delle indiscrezioni apprese dai giornali relativamente alla collocazione del nuovo ospedale dell’area nord ovest di Torino nell’area giostre del Parco Carrara, – ha detto Re – abbiamo depositato un ordine del giorno per il consiglio della Circoscrizione 4 con il quale proviamo a dare il nostro punto di vista sul dibattito in corso.

Siamo assolutamente concordi sulla necessità di dar vita ad un nuova struttura ospedaliera che vada sia a sostituire il Maria Vittoria che a rispondere alle esigenze di incremento e nuovo posizionamento di alcuni reparti oggi presenti in altre strutture ospedaliere quale, ad esempio, l’ospedale Amedeo di Savoia, che avrebbe così la possibilità di ripensare alcune aree dell’ospedale per implementare i servizi diurni e di medicina territoriale. Tuttavia chiediamo al Sindaco e agli assessori competenti di tenere conto nell’interlocuzione con l’ASL e la Regione Piemonte della richiesta del territorio di indirizzare l’investimento del nuovo ospedale sempre nell’area nord ovest della città, individuando per la futura sede aree dismesse o in trasformazione, preservando aree verdi e di interesse ambientale.”

Anche l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte è intervenuto, smentendo che sia già stata presa una decisione.

“Sul nuovo ospedale dell’Asl To 5 – ha detto Icardi – non è stata ancora operata nessuna scelta. E’ stato effettuato uno studio tecnico, rigorosamente tecnico, da parte di una commissione congiunta Regione Asl e Ires per la valutazione comparativa dei vari siti, con attribuzione di punteggi numerici, per facilitare la scelta. La commissione è formata da soli tecnici e il risultato è nelle mani dei consiglieri regionali. La Giunta farà una proposta sulla localizzazione dell’opera e la sottoporrà alla valutazione del Consiglio regionale.”