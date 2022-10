Torino: controlli antidegrado nel quartiere Dora Vanchiglia

Lo scorso martedì mattina, la polizia di Stato in forza presso il Comm.to di P.S. Dora Vanchiglia ha condotto un’attività di controllo all’interno di uno stabile ubicato in via Maria Ausiliatrice.

I servizi, cui hanno concorso personale del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, del Reparto Mobile di Torino, dell’unità cinofila dell’UPGSP e della Polizia Locale della VII Circoscrizione, hanno consentito l’identificazione di 78 persone, tutte straniere, e il controllo di 27 unità abitative.

Lo stabile è stato oggetto di recenti segnalazioni per la presenza di soggetti extracomunitari non in regola con la normativa sulla permanenza sul territorio nazionale e per il degrado che lo caratterizza.

Tre cittadini stranieri sono stati accompagnati presso il locale Ufficio Immigrazione per accertamenti sull’identità personale, al termine dei quali per uno di essi sono state avviate le pratiche volte alla espulsione dal Paese. Altri due soggetti sono stati sanzionati amministrativamente per il possesso di alcuni grammi di hashish. Personale della polizia municipale ha constatato tre allacci abusivi alla rete elettrica. Infine, sono state rimosse 4 bombole di gas GPL e chiusi 5 contatori di luce e gas per irregolarità amministrative.

Da inizio anno sono già una decina i controlli agli stabili effettuati nelle aree di competenza del Commissariato Dora Vanchiglia, nello specifico in via Cecchi, via La Salle, corso Brescia e via Maria Ausiliatrice.

I controlli nel quartiere Aurora continueranno con cadenza regolare nelle prossime settimane.