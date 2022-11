E’ partita al Consiglio regionale del Piemonte, la discussione sulla variazione del bilancio di previsione 2022-2024 per un totale di oltre 44 milioni. Si tratta prevalentemente di variazioni tecniche.

A illustrare l’atto, per cui sono stati presentati oltre 440 emendamenti, è stato l’assessore al Bilancio, Andrea Tronzano, che ha parlato di

Un grande sforzo in relazione a quanto chiesto dal Consiglio e una grande attenzione alla questione scuole, con 3,2 milioni per le borse di studio, e interventi per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aule scolastiche, con 1 mln per il ’23 e 2 per il’ 24. Attenzione è posta alla questione aziende, con il fondo acquisizioni aziende in crisi con 800mila euro per il 2022, e un altro tema urgente è quello della sanità, su cui mettiamo 7,9 milioni per il 2022 per prorogare i contratti in atto nel settore infermieristico. Ci sono poi 4 milioni per la cultura e ieri abbiamo fatto un emendamento sul tema energia, con 3 mln su piccole e medie imprese per essere a sostegno di quello che farà il Governo nella prossima manovra.