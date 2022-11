Oltre 4000 spettatori per il Festival delle Colline Torinesi

“Il festival ‘22 ha avuto un’accoglienza straordinaria da parte del pubblico, sia nei numeri che nel gradimento. Soprattutto ha dimostrato come i più giovani tra gli spettatori, ed erano in maggioranza, abbiano apprezzato la contaminazione tra i linguaggi espressivi che è propria della cosiddetta creazione contemporanea. Teatro e arte, teatro e danza, teatro e cinema, teatro e musica, ovvero le combinazioni proposte negli spettacoli si sono rivelate vincenti” commentano con soddisfazione Sergio Ariotti e Isabella Lagattolla, fondatori e direttori del Festival delle Colline Torinesi a pochi giorni dalla sua conclusione.

Sono stati infatti oltre 4000 gli spettatori per i 20 spettacoli proposti e 650 le presenze agli eventi Off. Inoltre 165.000 utenti raggiunti e 200 nuovi follower su Facebook nel periodo 1° settembre/9 novembre 2022 e 80.000 utenti raggiunti e 500 nuovi follower su Instagram nel periodo 1° settembre/9 novembre 2022.

Il Festival è ideato e diretto, sin dalla sua nascita, da Isabella Lagattolla e Sergio Ariotti da un progetto iniziale dell’Associazione Festival delle Colline Torinesi. È organizzato dalla TPE – Teatro Astra e realizzato in partnership con la Fondazione Merz e in collaborazione con Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Fondazione Piemonte dal Vivo e Lavanderia a Vapore, Museo Nazionale del Cinema e DAMS Torino. È sostenuto dal Ministero per la Cultura, dalla Regione Piemonte, dalla Città di Torino, dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e da Fondazione CRT.