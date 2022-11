Elodie Margot Godioz, 11 anni da Mirafiori, è campionessa Allieve di Ginnastica Ritmica

Una vittoria straordinaria e meritata vittoria quella di Elodie Margot Godioz, anno 2011, giovane allieva della Società Ritmica Piemonte che sabato 12 novembre si è aggiudicata, a Sarnano nelle Marche, (provincia di Macerata), a casa della Asd Ginnastica Fabriano, il suo primo titolo italiano, nella Categoria Allieve 3, gareggiando con grinta e determinazione alla finale del Campionato Nazionale Individuale Gold Allieve di Ginnastica Ritmica.

Una ginnasta da record, Elodie, classe 2011 che alla sua seconda esperienza nazionale, si aggiudica non solo il titolo generale, ma anche tre medaglie di specialità: oro sia al nastro con 22,20 punti che alla fune con 24,00 punti ed argento in corpo libero con 20,65 punti. Grande la soddisfazione dell’intera società ed in particolare le allenatrici, Manuela Bertolone e Ludmilla Volkova sono molto soddisfatte e fiere del risultato raggiunto, dopo tanto lavoro ed impegno quotidiano.