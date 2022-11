A Torino alla scoperta della liuteria piemontese

Scoprire la liuteria, l’arte della costruzione degli strumenti musicali, insieme a storie di alberi sonori e tradizioni artigiane nel cuore di Torino, tra Palazzo Carignano e il Museo Egizio. Sabato 19 novembre 2022 “Risonante” sarà la giornata con cui L’Accademia Liuteria Piemontese San Filippo, in via Principe Amedeo 8/A, aprirà le sue porte alla città con visite e attività in laboratorio.

Dalle 10 alle 18 sarà possibile entrare in Accademia e girare liberamente, osservare da vicino la creazione degli strumenti musicali, partecipare a workshop e toccare con mano attrezzi e materiali del mestiere, attraverso un approccio multisensoriale legato al tatto e all’olfatto. Per i più curiosi ci saranno anche i tour guidati, il viaggio in cui gli esperti del settore descriveranno le fasi di costruzione dello strumento musicale, raccontando quali sono state le tappe fondanti della storia della liuteria in Piemonte.

«Vogliamo richiamare l’attenzione di tutti verso un’arte preziosa che fa parte dell’identità culturale del territorio piemontese e che deve essere valorizzata» ha detto il vicepresidente Tommaso Rovetta «le botteghe di liuteria sono mondi affascinanti sui quali anche con “Risonante” speriamo di offrire uno scorcio di panorama».

L’Accademia Liuteria Piemontese San Filippo è il punto di ritrovo di giovani “di tutte le età”, appassionati e professionisti del settore, con trenta iscritti attuali e oltre 150 studenti e studentesse transitati negli anni. La liuteria piemontese è nota a livello internazionale al pari di altre celebri scuole, e nei secoli passati è stata rappresentata da

importanti autori, tra cui Giovanni Battista Guadagnini, che nel 1771 si trasferì proprio nel luogo in cui ha sede l’Accademia. Il più quotato tra gli strumenti Guadagnini è un violoncello da 2 milioni e 400 mila $.

L’evento è stato finanziato nell’ambito del Bando contributi per iniziative istituzionali 2022 della Regione Piemonte e patrocinato dalla Cooperativa Lassù di Belluno e della Fondazione Cologni di Milano.