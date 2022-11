E’ morto il generale Franco Cravarezza, guidò le emergenze in Basilicata e Piemonte

E’ morto a 73 anni il generale Franco Cravarezza, direttore del Museo Pietro Micca di Torino. Comandante della Regione Militare Nord di Torino, primo e unico Comandante dei Comandi Militari Esercito di Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Emilia Romagna e Marche e con la responsabilità di gestione di tutto il Nord Italia.

Nel 1982 condusse le operazioni di soccorso alla popolazione per il terremoto in Basilicata. Nel 1994 quelle in Piemonte in seguito all’alluvione. Gestì anche varie missioni all’estero, nei Balcani, in Iraq, in Afghanistan e in Libano.

Il sindaco Lo Russo lo ricorda così:

“Con profondo dispiacere ho appreso della scomparsa del Generale di Corpo d’Armata Franco Cravarezza. Una persona estremamente legata alla sua città, l’amava profondamente e con passione ha promosso numerosi incontri sulla cultura e la storia locale. Sono tantissime le occasioni che mi legano a lui e per ognuna ricordo la sua straordinaria generosità, intelligenza e disponibilità per ogni iniziativa promossa dalla città. Per tutti questi motivi il Consiglio comunale gli aveva assegnato il più alto riconoscimento con il Sigillo civico, proprio a riconoscenza del suo infaticabile lavoro per Torino. È un lutto colpisce tutta la comunità cittadina, la città si stringe alla famiglia ed esprime il commosso cordoglio”.