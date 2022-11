Olimpiadi, Valle (PD): “Il bob in Piemonte, offriamo la pista di Cesana”

«Il Veneto ha ottenuto dal governo 60 milioni di euro per realizzare la pista da bob per le Olimpiadi. Poi ha stanziato ulteriori 20 milioni di euro, ma il caro materiali ha reso insufficiente anche un budget di 80 milioni. Ora si sta ipotizzando di spostare la gara in Austria.

Una proposta: ma perché non offrire la pista di Cesana?

Servono 15 milioni per rimetterla in funzione, altri 10 eventualmente per poi smontarla e bonificarla.

Teniamo le Olimpiadi in Italia, portiamo il Piemonte sotto i riflettori olimpici, risolviamo una delle grandi questioni lasciate aperte dalle Olimpiadi», lo afferma il Vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte Daniele Valle