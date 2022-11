La Croce Giallo Azzurra Torino compie 30 anni, le celebrazioni domenica 4 dicembre

La Pubblica Assistenza Anpas Croce Giallo Azzurra Torino domenica 4 dicembre presso la Fagianaia del Parco di Stupinigi, celebrerà il 30° anniversario di fondazione.

Il programma della giornata, con inizio alle ore 10, prevede una presentazione della Croce Giallo Azzurra di Torino, i saluti istituzionali e la consegna dei riconoscimenti ai volontari impegnati negli ultimi due anni nell’emergenza dovuta alla pandemia.

Nel corso della mattina verrà inoltre presentato il neo istituito Gruppo Giovani della Croce Giallo Azzurra Torino.

Alle ore 12.30 sarà inaugurato il nuovo pulmino acquistato grazie al contributo di Fondazione Crt e dedicato ai volontari dell’emergenza Covid-19. Il pulmino è attrezzato con pedana mobile per il trasporto di persone disabili e verrà utilizzato anche per servizi di protezione civile.

Nel pomeriggio, dopo il pranzo sociale, a partire dalle ore 14, si svolgeranno le dimostrazioni di soccorso e intrattenimento con giochi per i bambini.

«Ogni anniversario è sicuramente un traguardo – commenta il presidente Croce Giallo Azzurra Torino, Santo Bellantone – I trent’anni di attività della Croce Giallo Azzurra di Torino sono anche un’occasione per ripercorrere la storia dell’Associazione e quanto è stato fatto a favore della collettività. Un momento per ribadire i valori in cui crediamo, solidarietà e aiuto verso chi si trova in difficoltà e guardare al futuro, alle sfide che ci attendono. Ringrazieremo i volontari e ricorderemo il caro Dino De Pasquale, fondatore dell’Associazione, che è venuto a mancare proprio quest’anno».

La Croce Giallo Azzurra Torino, aderente all’Anpas, grazie ai suoi 64 volontari, di cui 16 donne, svolge servizi di trasporto convenzionati con le Aziende sanitarie locali, servizi d’istituto, servizi di emergenza 118 e assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni, oltre 2mila servizi annui.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate, 10.425 volontari (di cui 4.062 donne), 5.753 soci, 640 dipendenti, di cui 71 amministrativi che, con 436 autoambulanze, 226 automezzi per il trasporto disabili, 261 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 534.170 servizi con una percorrenza complessiva di 17.942.379 chilometri.