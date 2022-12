Torino si impegna ad applicare il trattato di non proliferazione dei combustibili fossili

Il Consiglio comunale di Torino prende posizione sul tema della crisi climatica ed ecologica approvando una Mozione favorevole al trattato internazionale di non proliferazione dei combustibili fossili. Ventisette i voti favorevoli, due i contrari.

L’atto presentato in Sala Rossa dalla consigliera Sara Diena (Sinistra ecologista) impegna la Giunta a informare i promotori dell’adesione alla campagna e di promuovere presso l’Anci il recepimento da parte di altre amministrazioni locali italiane; di esortare il Governo a sostenere l’iniziativa per un trattato di non proliferazione dei combustibili fossili; di chiedere al Governo di adoperarsi per il raggiungimento degli obiettivi della COP 27, la conferenza dell’Onu sui cambiamenti climatici tenutasi lo scorso novembre a Sharm el-Sheikh.

Il Consiglio comunale chiede di passare da impegni formali all’implementazione delle misure di riduzione delle emissioni in base a quanto stabilito durante la COP 26 di Glasgow; di sviluppare un sistema di adattamento ai cambiamenti climatici basato sulla scienza e che consideri le esigenze delle comunità più vulnerabili; di definire i meccanismi di supporto finanziario per le perdite e i danni subiti dai Paesi che meno hanno contributo alle emissioni di gas climalteranti e subiscono maggiormente gli effetti del cambiamento climatico; di stabilire meccanismi di finanza climatica chiari e affidabili che consentano ai Paesi in via di sviluppo di adottare soluzioni in linea con l’Accordo di Parigi; di assicurare una transizione ecologica nella quale le comunità più colpite dalle trasformazioni economiche e industriali possano trovare supporto.

Al dibattito sono intervenuti i consiglieri Diena, Fissolo, Ciampolini, Conticelli, Crosetto, Borasi, Ciampolini, Apollonio, Sganga, Catizone, Garione, Abbruzzese, Viale e l’assessore Pentenero.