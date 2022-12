50 i candidati per diventare il nuovo direttore del Salone del Libro di Torino

Sono scaduti il 12 dicembre i termini per presentare la manifestazione di interesse, indetta dalla Fondazione Circolo dei lettori, per nominare il soggetto cui affidare la futura direzione del Salone Internazionale del Libro di Torino dal 2024 al 2026.

Chi sarà, dunque, a prendere le redini del prossimo Salone del Libro? Sono ben cinquanta le candidature arrivate e tra le quali ci sarà il nuovo direttore che affiancherà fino a maggio, e poi sostituirà, Nicola Lagioia il quale, già a novembre, aveva annunciato che non avrebbe presentato la propria candidatura.

Per la selezione effettiva, però, pare ci voglia ancora tempo e che non sia stata convocata la cabina di regia. Lunghi i tempi e lungo l’iter per verificare i curricula e vedere quanti effettivamente hanno i requisiti richiesti. La scelta, non semplice, del direttore spetterà al comitato di indirizzo, di cui fanno parte l’associazione Torino Città del Libro (che esprime tre voti), il Circolo dei Lettori (due voti), la Regione Piemonte e il Comune di Torino (un voto ciascuno).

Come riportato da Ansa, i nomi in ballo sono molti. A cominciare dal super favorito scrittore torinese Paolo Giordano. Il suo nome circolava già prima della manifestazione di interesse, come quello della scrittrice e conduttrice radiofonica Loredana Lipperini. A circolare sarebbero anche i nome di Giuseppe Culicchia, scrittore torinese e consulente storico del Salone del Libro, e della direttrice del Circolo dei Lettori Elena Loewenthal.

Nella lista anche il nome di Gianni Oliva, ex assessore regionale alla Cultura, e quello di Bruno Ventavoli, responsabile dell’inserto Tuttolibri della Stampa. Ha presentato la candidatura Oliviero Ponte Di Pino, torinese, per dieci anni direttore editoriale di Garzanti e da altrettanti alla guida del programma di Bookcity Milano.