Il professor Marco Devecchi è il nuovo Presidente dell’Accademia di Agricoltura di Torino

Il professor Marco Devecchi, docente del Disafa-Dipartimento di scienze agricole, forestali e alimentari dell’Università di Torino, è stato eletto Presidente dell’Accademia di Agricoltura di Torino.

Devecchi è consulente scientifico di lunga data dell’amministrazione cittadina per le strategie del progetto Moncalieri Città nel Verde. E’ presidente della giuria del Premio internazionale della Rosa “Principessa Maria Letizia” e membro del comitato scientifico per il convegno internazionale su parchi e giardini storici “Dialoghi sul paesaggio” insieme a Costanza Roggero – già Politecnico di Torino (che lo presiede), Paolo Castelnovi – Associazione Landscapefor, Luca Dal Pozzolo – Fondazione Fitzcarraldo, Lino Malara esperto in patrimonio culturale – già Direttore Regionale per i Beni e le Attività culturali del Piemonte, Andrea Merlotti – Direttore Centro Studi delle Residenze Sabaude presso La Venaria Reale, Gennaro Miccio – già Segretario Regionale del Piemonte del MiBACT, Laura Pompeo – Assessore alla Cultura della Città di Moncalieri, Maria Carla Visconti esperta in patrimonio culturale – già MIBACT, Riccardo Vitale – Direttore del Castello di Moncalieri-MIBACT.

“Congratulazioni vivissime al Professor Marco Devecchi, scelto per guidare l’Accademia di Agricoltura di Torino, una delle istituzioni accademiche più antiche del nostro Paese con la fondazione nel 1785 – sintetizza l’assessore alla Cultura di Moncalieri Laura Pompeo – La sua consolidata collaborazione con Moncalieri ci onora per il progetto sul Parco Storico del Castello Reale (con il Disafa) e come Presidente della giuria scientifica del Premio della Rosa Principessa Maria Letizia e membro del comitato scientifico per il convegno internazionale su parchi e giardini storici”.

In foto Laura Pompeo, Lino Malara, Marco Devecchi