Turismo Torino e Provincia, approvato il budget e annunciate le novità per il 2023

Nuovo sito, progetto Unesco e approvazione del budget per le operazioni previste nel 2023: queste le questioni discusse nell’assemblea annuale dei soci di Turismo Torino e Provincia. Con l’inizio del nuovo anno il presidente Maurizio Vitale, coordinandosi con l’ATL, avvierà la seconda fase della campagna di comunicazione Ryanair, volta a posizionare Torino e il Piemonte tra le destinazioni europee più visitate.

Novità anche per l’iniziativa Unesco, attraverso cui l’associazione riceverà alcuni fondi dal Ministero del Turismo: saranno utilizzati per operazioni di miglioramento sia presso le Residenze Reali, sia nelle città creative. Il 2023 sarà anche l’anno della “Via Francigena” for all, un progetto finanziato dal Consiglio dei Ministri e volto a rendere accessibile il percorso alle persone con disabilità.

Maurizio Vitale, Presidente di Turismo Torino e Provincia “Forte di indicatori di bilancio particolarmente positivi, Turismo Torino e Provincia ha perfezionato la fase di riposizionamento per avviare il percorso finalizzato al rilancio del proprio strategico ruolo di abilitatore economico.”