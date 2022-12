Risparmio energetico e rinnovabili: un bando della Regione Piemonte di 92 milioni per piccole e medie imprese

A gennaio piccole e medie imprese potranno beneficiare di un bando di 92 milioni di euro per l’efficientamento energetico e l’utilizzo delle rinnovabili. Il progetto è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta regionale del Piemonte e si articolerà in due direzioni. La prima, sostenuta da 68 milioni di euro, sarà diretta a realizzare impianti di cogenerazione e di miglioramento dell’efficienza energetica, insieme all’ideazione di nuovi processi per il risparmio energetico. La seconda, supportata da 23 milioni e 800 mila euro, si focalizzerà sulle rinnovabili, con la costruzione di impianti per la produzione di energia termica, idraulica, solare e fotovoltaica, da accumulare in appositi sistemi.

La ratio degli interventi è di ridurre le emissioni di CO2, spostando lo sfruttamento dell’energia verso fonti “pulite”.

“È una delle misure più importanti dedicate all’efficientamento energetico per le imprese e per promuovere le energie da fonti rinnovabili – commentano il presidente Alberto Cirio e gli assessori Matteo Marnati e Andrea Tronzano – Il 2023 verrà dedicato alle misure strutturali per abbattere i costi energetici e rendere le nostre imprese competitive. Sostenere e aiutare le imprese per farle crescere dal punto di vista della competitività nel rispetto dell’ambiente è uno dei capisaldi dello sviluppo imprenditoriale del nostro territorio. Siamo molto orgogliosi di poter approvare questa misura”.