Il Governo stanzia i fondi per realizzare la Pedemontana per collegare Biella e Ghemme

Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera ha annunciato che grazie al ministro Salvini la Pedemontana piemontese potrà essere ultimata.

Il Governo ha messo a disposizione 384.452.761 di euro per la realizzazione del primo lotto dell’opera che garantirà il collegamento diretto di Biella con l’autostrada A26 Genova – Gravellona, in prossimità dell’abitato di Ghemme.

La Pedemontana Piemontese costituisce il ramo occidentale della Pedemontana Veneto-Lombarda-Piemontese, ha lo scopo di collegare il territorio biellese con i sistemi autostradali dell’A4 Torino- Milano, in località Santhià, e dell’A26 Genova Voltri- Gravellona in località Ghemme. L’intervento consiste nella realizzazione di un collegamento diretto alla rete autostradale, di circa 40,5 km, suddiviso in tre lotti funzionali:

L’obiettivo è di far partire il cantiere nel 2024.