Temperature nuovamente oltre la media in Piemonte, zero termnico a 4mila metri

Neve e precipitazioni tornano a scarseggiare in Piemonte. Negli ultimi giorni la temperatura è salita e lo zero termico è tornato a 4000 metri. Per Arpa l’innevamento si riporta nuovamente su valori decisamente sotto la media del periodo in tutti i settori; sui versanti soleggiati, in particolare sulla fascia prealpina, è scarso o assente fino in quota.

Domani sono previste solo deboli nevicate sui settori settentrionali ed occidentali del Piemonte mentre un nuovo rialzo termico caratterizzerà il fine settimana di Capodanno.

Il pericolo valanghe sarà su tutti i settori compreso tra il livello 1 (Debole) e il 2 (Moderato) in quota.