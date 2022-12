Il 2022 per Confagricoltura Piemonte: calo del 13%, pochi giovani e molti danni causati dal clima

Confagricoltura Piemonte ha riflettuto sulla situazione del comparto agricolo, fotografata negli ultimi mesi del 2022. Il quadro non è roseo: cambiamento climatico, le presunte restrizioni europee, la legge di bilancio e la situazione geopolitica mondiale sono elementi complici della contrazione del 13% sui guadagni degli ultimi anni. Critico è anche il settore dei giovani: “Rimane purtroppo stabile il numero dei giovani agricoltori, titolari del 14% delle aziende (6 041) censite in Regione, – afferma Confagricoltura in una nota – sintomo che non è applicata una politica sufficientemente favorevole all’insediamento degli Under 40. Si palesa quindi il serio rischio di interrompere un ricambio generazionale”.

Nonostante tutto ci sono delle note positive: nei primi nove mesi del 2022 l’export complessivo della regione ha subito un rialzo del 18,1% e con questi dati il Piemonte è la quarta regione italiana più esportatrice.

Il presidente Enrico Allasia ha spiegato i dettagli della sua visione per il 2023: “Occorre tornare a pianificare e ripensare il modello agricolo alla luce di quanto sta accadendo, attuare un piano strategico per rafforzare le filiere italiane, considerando il fatto che l’Italia riveste e dovrà rivestire ruoli sempre più importanti nei rapporti con il bacino del Mediterraneo. Il settore primario può crescere ancora, ma se non mettiamo in campo alcune misure urgenti sull’esempio di quanto hanno fatto altri governi in Europa, noi Italiani rischiamo più degli altri.”

L’Organizzazione degli imprenditori agricoli ha poi ribadito l’importanza di proseguire l’abbattimento dei cinghiali per evitare danni ai raccolti e fermare la trasmissione della Peste Suina Africana.