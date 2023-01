Profumi contraffatti venduti al mercato, un uomo denunciato a Chivasso

Un uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ivrea per ricettazione, contraffazione e frode in commercio. Il soggetto aveva un posto fisso al mercato rionale di Chivasso in via Torino, nelle vicinanze di Piazza della Repubblica, e proprio sulle sue bancarelle gli agenti della guardia di Finanza hanno scoperto almeno 200 confezioni fra prodotti contraffatti e tester, non vendibili.

I prodotti presentavano nome e logo di grandi marche, violando le norme di diritti per prodotti con marchio depositato; il valore della merce si aggira intorno ai 10 mila euro. Le indagini dei militari risalgono a settimane prima. Le sostanze contenute nei profumi contraffatti sono potenzialmente pericolose per la salute delle persone.