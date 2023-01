Meteo Piemonte: con l’anticiclone delle Azzorre sole e temperature in aumento

Secondo le previsioni meteo di Arpa Piemonte, si registra cielo soleggiato nel pomeriggio odierno con zero termico e temperature in aumento in montagna grazie all’espansione verso ovest dell’anticiclone delle Azzorre.

Nei prossimi due giorni una saccatura scenderà dalla penisola scandinava verso i Balcani causando un’intensificazione del vento da nord, nordovest sulle Alpi settentrionali e nordoccidentali piemontesi, con condizioni di foehn in valle Ossola.

Sostenuta ventilazione nordoccidentale in quota anche nella giornata di mercoledì a causa di un’onda depressionaria in movimento dal mare del Nord verso l’alto Adriatico.