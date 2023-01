Magliano: introdurre screening gratuiti in Piemonte per la malattia di Chagas

“Nella Giornata Mondiale delle Malattie Tropicali Neglette – che vede oltre 100 monumenti in tutto il mondo, Mole Antonelliana compresa, illuminati di arancione e viola – e a margine del convegno sul tema attualmente in corso a Palazzo Civico a Torino, torniamo a ribadire con forza la nostra richiesta: siano al più presto introdotti screening gratuiti in Piemonte per la malattia di Chagas, come da Ordine del Giorno dei Moderati approvato all’unanimità a Palazzo Lascaris.”

Sono parole di Silvio Magliano, Presidente Gruppo Consiliare Moderati, Consiglio Regionale del Piemonte, che continua: “Arrivare a questo obiettivo al più presto permetterebbe inoltre di celebrare la Giornata Mondiale dedicata alla sensibilizzazione su questa patologia (14 aprile) forti del raggiungimento di un risultato importante. L’Ordine del Giorno dei Moderati è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Regionale a dicembre 2021. Un Sistema Sanitario davvero capace di fare programmazione e prevenzione non può non tenere conto della sempre più consistente presenza sul territorio di comunità originarie di diverse parti del mondo (sono quasi 30mila i cittadini di origine latinoamericana in Piemonte) e non può esimersi dal compiere questo passo, che si dimostrerà utilissimo anche dal punto di vista del mero contenimento dei costi. L’introduzione di screening gratuiti consentirebbe inoltre ai medici di famiglia di consigliarli in via preventiva alle proprie pazienti, con palesi vantaggi in termini di prevenzione. La malattia di Chagas – parassitosi originaria dell’America Latina, in alcuni casi mortale – è da anni presente anche in Italia: la sua trasmissibilità materno-fetale rende a maggior ragione fondamentale la diagnosi precoce, volta a prevenire la trasmissione e a curare i neonati colpiti. Il tasso di guarigione a seguito del trattamento si avvicina al 100% nei primissimi anni di età, per poi ridursi sensibilmente nelle età successive. Regioni come Toscana e Lombardia hanno già introdotto screening gratuiti nei propri protocolli sanitari. La pratica dello screening sulla popolazione è fondamentale per identificare le persone infette. L’Italia è, a livello europeo, il secondo Paese per popolazione di origine latinoamericana, con oltre 400mila le persone di origine latinoamericana residenti. Con 4mila casi l’anno, l’Italia è al quarto posto in Europa per diffusione delle Malattie Tropicali Neglette.”