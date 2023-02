Autore delle spaccate nei negozi di Trecate fermato a Belluno: contro di lui anche prove del Dna

Si mostrava spavaldo a favore di camera e agiva sempre intorno alle 5 del mattino, quando c’è il cambio di turno delle pattuglie. È stato però identificato l’autore delle spaccate ai negozi di Trecate, Novara, Galliate, Sozzago, Vercelli, Boffalora che agiva nel raggio di 40 km, non lontano da dove abita: si tratta di un 40enne residente a Novara ma domiciliato a Vercelli.

Il modus operandi era sempre lo stesso. Spaccava le vetrine dei negozi e poi puntava direttamente alle casse, dalle quali portava via il fondo per il resto, cifre che si aggirano dai 50 ai 100 euro, causando però un danno ingente ai commercianti.

L’incubo è finito lunedì 30 gennaio scorso con l’arresto dell’uomo a Belluno, in Veneto, dove il 40enne si trovava probabilmente per cercare nuove piazze per i suoi reati. A suo carico, oltre le riprese delle telecamere di videosorveglianza anche tracce di Dna rinvenute nei negozi colpiti. I carabinieri stanno ora indagando se ci fossero dei complici.