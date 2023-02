Troppo inquinamento, anticipata di due anni a Torino la stretta sui diesel Euro 5

Per mettere una toppa al troppo inquinamento a Torino la Regione ha deciso di anticipare le misure restrittive per le auto diesel Euro 5. Prevista per il 2025 la stretta inizierà nel 2023.

Nello specifico, le auto diesel euro 5 per il trasporto persone e merci, resterà ferma da metà settembre a metà aprile, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19; il blocco dei veicoli diesel Euro 3 e Euro 4, invece, verrà esteso anche alle giornate di sabato e domenica, sempre dalle 8 alle 19.

La stretta, decisa nell’ambito dell’accordo del bacino padano, riguarderà oltre al Piemonte, la Lombardia, l’Emilia Romagna e il Veneto.

I possessori di auto diesel euro 5 potranno dotarsi di MoveIn: la “scatola nera”, fornita dalla Regione, che concede un chilometraggio massimo annuo per automobilista: si potrà circolare fino al raggiungimento del limite previsto.