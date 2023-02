Intelligenza artificiale, eVISO assume in Piemonte: 10 nuovi impeigati nella sede di Saluzzo

eVISO S.p.A. (EVS.MI) – società digitale, quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – dopo aver chiuso la prima fase della campagna di recruiting volta a rafforzare tutte le divisioni del Gruppo, con l’inserimento da luglio 2022 a gennaio 2023 di 26 nuove risorse, di cui il 54% uomini e il 46% donne, comunica l’avvio di una seconda fase che punta a reperire 10 nuovi talenti entro il mese di giugno 2023.

I profili ricercati sono Legal & Compliance Manager, Operation Developer, Trading Analyst, Forecast Analyst, Software Developer, Pricing Analyst, Energy Efficiency Manager, Addetto all’acquisto di energia da fonti rinnovabili e consulenti commerciali.

Il gruppo eVISO è un team internazionale composto da professionisti con origini da oltre 10 nazioni, tra cui Italia, Portogallo, Argentina, Moldavia, Albania, Russia, Tunisia, Grecia, Ghana e Senegal. La diversità culturale e linguistica all’interno del team è un valore che viene coltivato anche con percorsi di formazione specifici (per cui il 30 giugno 2022 eVISO ha ricevuto la menzione “Empowerment innovativo” alla VII edizione del “Premio Eccellenza e Formazione”) e con l’accompagnamento di professionalità dedicate.

È prevista una fase iniziale di onboarding e formazione specifica, sia online sia sul campo, gestita dal team di HR di eVISO. Il metodo di lavoro è basato su due pilastri: Intelligenza Collettiva e Leadership Diffusa. Su questi due pilastri sono stati declinati i processi interni e l’organizzazione del lavoro in gruppi trasversali, che permettono ad ogni singolo collaboratore di poter contribuire con il proprio talento da subito.

Gianfranco Sorasio, CEO di eVISO, ha sottolineato: “Le persone di eVISO, con le loro competenze e la loro passione, rappresentano un asset strategico per lo sviluppo della nostra azienda e per questo, da sempre, investiamo molte risorse nella selezione e nella loro formazione e i risultati di business fin qui ottenuti testimoniano la bontà delle scelte fatte. L’esercizio 2021-2022 è stato un anno in cui eVISO ha raggiunto livelli record rispetto ai principali indicatori operativi, economici e finanziari, superando i risultati dell’esercizio precedente e oggi siamo alla ricerca dei migliori talenti per proseguire il nostro percorso di crescita”.

Per facilitare il processo di selezione eVISO ha lanciato “eVISO Careers” (https://job.eviso.ai/), il nuovo portale dedicato alla ricerca del personale, sviluppato per ottimizzare il processo di selezione e l’incrocio fra domanda e offerta e dov’è possibile trovare tutte le informazioni riguardanti il mondo delle Risorse Umane in eVISO, come ad esempio i valori aziendali e i benefit previsti.