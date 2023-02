Spettacolo virtuale, Metaverso e business online: a Collegno in programma tre giorni di eventi con “OnLive Campus”

Dal 10 al 12 febbraio alla Lavanderia a Vapore di Collegno la tre giorni di spettacoli e dibattiti “OnLive Campus”, organizzata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo. Sotto la direzione scientifica di Simone Arcagni (Università di Palermo), la manifestazione prevederà spettacoli, performance artistiche, incontri e dibattiti a tema realtà virtuale e Metaverso.

L’inaugurazione sarà venerdì 10 febbraio alle 16,30, con i saluti istituzionali e la presentazione del palinsesto. Alle 20,30 la compagnia Ariella Vidach AiEP si esibirà nel progetto “DancetheDistance. Virtual Touch&Trail”: una performance di danza virtuale con una ballerina in presenza e due da remoto (tutte però dotate di visore VR), che condivideranno lo stesso spazio di scena.

Alle 21 “Cosmogony”: tre danzatori ripresi in motion capture nello studio della compagnia Gilles Jobin, a Ginevra, verranno proiettati in tempo reale al pubblico di sala. Al termine delle due esibizioni, ci sarà un incontro con la compagnia Ariella Vidach AiEP e la compagnia Jobin, che dialogheranno con Maria Grazia Mattei. La serata avrà un biglietto di ingresso unico, disponibile su Vivaticket e in biglietteria.

Sabato 11 febbraio la Lavanderia a Vapore diventerà un vero e proprio museo aperto a tutti dedicato al mondo dello spettacolo coniugato con l’utilizzo delle nuove tecnologie.

Dalle 10 alle 11 ci sarà il laboratorio “TouchinVR”, con Ariella Vidach AiEP: quindici persone potranno muoversi all’interno di una palestra virtuale utilizzano sia il proprio corpo sia il corpo digitale. La partecipazione prevede la prenotazione sul sito dell’evento.

Dalle 10 alle 14 ci si sposterà nelle stanze automatizzate di Amazon con un workshop a cura di Katerina El Raheb e Nico Angiuli. Ci si rapporterà ai robot attraverso particolari strumenti che consentono al corpo umano di essere percepito, esplorando la dimensione liminale tra corpo e algoritmo, organico e meccanico. Prenotazione obbligatoria sul sito.

Dalle 15 alle 19 ci sarà “Herbarium – Dancing for an AI”, un laboratorio con Kamilia Kard: si cercherà di animare le sette piante velenose che compongono l’erbario digitale dell’artista. Prenotazione obbligatoria sul sito.

Per tutto il giorno, dalle 10 alle 20, ci saranno diversi dibattiti sul tema del mondo virtuale: si indagheranno gli spazi di produzione, la partecipazione virtuale, il Metaverso e le sue sfide, le necessità economiche e imprenditoriali del mondo digitale.

Alle 21.30 l’artista Kamilia Kard presenterà “Dance Dance Dance”, una serie di performance partecipative online ambientate in un Metaverso creato ad hoc dall’artista.

Chiuderà la serata il dj set del gruppo musicale torinese The Sweet Life Society.

Domenica 12 dalle 10 alle 13 ci saranno una serie di conferenze dedicate agli addetti ai lavori del mondo virtuale, con affondi su come progettare e promuovere gli eventi di intrattenimento online. Completerà la rassegna l’Innovation Roadshow alle OGR di Torino, a partire dalle 9 del mattino.

Per consultare il programma completo Piemonte dal vivo.