Precipitazioni in Piemonte a gennaio 2023 ancora sotto la media

Il mese di gennaio 2023 ha registrato in Piemonte precipitazioni al di sotto della norma climatica 91-20, con un deficit medio sostanzialmente uniforme sulla regione e quantificabile in circa 20 mm. Fanno eccezione le zone alpine occidentali al confine con la Francia ed alcune aree dell’alessandrino al confine con il Pavese, dove le piogge o le nevicate del mese sono state al disopra della norma, seppur non di molto.

Considerando che invece il mese di dicembre 2022 si era chiuso con un saldo positivo medio di pari valore, si osserva che a circa due terzi della stagione invernale 2022-2023, le precipitazioni solide e liquide registrate in regione risultano in linea con la climatologia degli inverni nel periodo di riferimento 1991-2020, anche se con alcune differenze sul territorio.

Le zone alpine occidentali, infatti, grazie all’apporto delle nevicate invernali, mostrano anomalie complessive positive, seppur su valori non particolarmente importanti. D’altro canto, sono le zone pedemontane alpine agli sbocchi vallivi a mostrare, finora, una lieve anomalia negativa.

Estendendo lo sguardo a ritroso nel tempo, si vede come l’andamento delle precipitazioni medie mensili sul Piemonte negli ultimi 12 mesi (linea nera) fotografi bene lo scarso apporto alle risorse idriche regionali osservato nel 2022. Nell’ultimo anno, infatti, solo in due mensilità (agosto 2022 e dicembre 2022) le precipitazioni sono state sopra la media climatica (linea rossa) mentre in 7 casi su 12 sono state al limite o al di sotto del 25° percentile climatico (1991-2020).

Da notare come i mesi invernali della stagione 2022-2023 si siano finora bilanciati e la stagione nel suo complesso sia praticamente in linea con la climatologia 1991-2020, almeno in termini di pioggia caduta.

Tutte le analisi in dettaglio sul sito di Arpa.