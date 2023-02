“Supereroi” di Mr Rain girato tra Torino Esposizioni e il Circuito Bus di Corso Scirea

Molti avranno riconosciuto la location del videoclip della canzone di Mr.Rain, rapper nato a Desenzano del Garda 31 anni fa, che ha scelto Torino come sfondo per “Supereroi”, in gara al 73esimo Festival della Canzone Italiana in corso in questi giorni al Teatro Ariston di Sanremo.

Si tratta di Torino Esposizioni, ben visibile in almeno due scene e il Circuito Bus di Corso Scirea. Pur essendo molto evidente l’uso di computer grafica, la base per il risultato finale è stato girato in un giorno di gennaio scorso a Torino, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.