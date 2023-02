Continua il semaforo arancio a Torino, limitati diesel euro 5 e Move-in fino a lunedì 27 febbraio

La poca pioggia caduta in alcune zone di Torino tra la sera e la notte di oggi, venerdì 24 febbraio, non è riuscita a migliorare la qualità dell’aria in città. Le misurazioni della concentrazione di PM10, che si riferiscono ai giorni scorsi, sono ancora superiori a 50 μg/m3 per tre giorni consecutivi, perciò continua il livello 1, ovvero il semaforo arancio delle limitazioni al traffico dei veicoli per il trasporto di persone fino a diesel euro 5 e i veicoli dotati di dispositivo Move-in.

Il blocco sarà in vigore fino a lunedì 27 febbraio quando ci sarà una successiva misurazione in grado di determinare il ritorno al livello 0 semaforo bianco o il persistere del semaforo arancio.

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/aria/approfondimenti/temi-ambientali/aria/aria/dati-giornalieri-di-particolato-pm10

http://www.comune.torino.it/emergenzaambientale/