Torna la Milano-Torino di ciclismo con arrivo a Orbassano, il 15 marzo

La 104a edizione della Milano-Torino di ciclismo verrà disputata il 15 marzo e anticiperà di tre giorni la Milano-Sanremo.

La corsa, presentata nel Palazzo della Regione Piemonte, partirà da Rho per concludersi dopo 192 km ad Orbassano. Il percorso chiama all’appello i velocisti, in quanto è sostanzialmente pianeggiante. Dopo Rho si attraverseranno la zona delle risaie, toccando Magenta, Novara e Vercelli, e si attraverserà il Canavese a Caluso e Foglizzo fino all’arrivo di Orbassano.

Fabrizio Ricca, assessore regionale allo sport, ha sostenuto che “la Milano-Torino è un classico sportivo senza tempo. Il ciclismo ha in Piemonte una terra d’elezione e può vantare una grande tradizione di atleti e appassionati. Essere nuovamente al centro di un grande evento sportivo di questo tipo è per noi un onore e un’opportunità. Siamo convinti che il lavoro fatto negli ultimi anni, che ci ha visto anche ottenere il riconoscimento di Regione Europea dello Sport, stia portando benefici duraturi per tutto il territorio. Il rapporto tra sport e turismo è sempre più stretto e eventi di questo tipo non fanno che mettere in luce le potenzialità del Piemonte”.

Alla presentazione sono intervenuti anche Paolo Bellino, amministratore delegato di RCS Sport, e Cinzia Maria Bosso e Alessandra Borghetti, sindaco e assessore allo Sport di Orbassano.