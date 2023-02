Volley Serie A1: Cuneo batte Macerata per 3 set a 0

CBF Balducci HR Macerata vs Cuneo Granda S.Bernardo 0-3 (21-25, 17-25, 20-25)

Al Banca Macerata Forum di Macerata è Cuneo a trovare la vittoria per 3 a 0 nella settima giornata di ritorno.

Vittoria doveva essere, vittoria è stata: nella sfida del Banca Macerata Forum con le padrone di casa della CBF Balducci HR Macerata la Cuneo Granda S.Bernardo torna a vincere dopo due mesi, e torna a farlo da tre punti dopo tre. In un match con una posta in palio notevole per entrambe le squadre le gatte riescono a scrollarsi di dosso la tensione iniziale e a aggiudicarsi il primo parziale nonostante i sei errori in battuta.

Nel secondo il muro di Cecconello è invalicabile per le attaccanti di Macerata, e Szakmáry, MVP del match con 18 punti e il 61% in attacco, firma tre punti consecutivi che rompono l’equilibrio sul 15-15. La schiacciatrice ungherese è decisiva anche nei momenti chiave del terzo parziale, in cui Gicquel si scatena in attacco e a muro con nove punti in totali. L’ottima distribuzione di capitan Signorile manda in doppia cifra anche Kuznetsova (15) e Gicquel (14); Cecconello chiude con 9 punti (4 muri).

Per la Cuneo Granda S.Bernardo un successo pesante, il primo dell’era Bellano, che dà morale e carica per le prossime due gare con Perugia e Pinerolo e per un finale di stagione in cui le gatte sentono di avere ancora tanto da dimostrare. Le cuneesi torneranno in palestra mercoledì primo marzo per preparare la partita esterna con la Bartoccini-Fortinfissi Perugia di domenica 5 marzo (ore 17:00); nello stesso giorno alle ore 9:30 scatterà la prevendita per l’atteso derby casalingo con la Wash4Green Pinerolo di domenica 12 marzo (ore 17:00).

Foto Danilo Ninotto