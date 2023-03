Basket A1 femminile, sconfitta dopo 2 overtime per l’Akronos Libertas Moncalieri

Avvio di partita difficile per l’Akronos che rimane in scia grazie a capitan Giacomelli, Erica Reggiani e Sarah Sagerer. Il duo americano Mitchell-Westbeld si sveglia dopo l’intervallo. Poi si infiamma la partita: ben due overtime, ma alla fine la spunta San Giovanni Valdarno.

Quattro giocatrici in doppia cifra per l’Akronos: Westbeld (16), Mitchell (15), Giacomelli (13), Landi (10).

Arianna Landi è la prima tra le Lunette a iscriversi a referto con una zingarata mancina per il 2-2 dopo un giro in lunetta perfetto di Garrick. Poi Bruschi piazza un 5-0 di parziale con Krivacevic e Paulsson. Per 5 minuti poi crescono d’intensità le difese e si congelano le mani.

Ci pensa ancora una volta Landi, insieme a Giacomelli e Sagerer a ricucire lo strappo. Dall’altra parte però Garrick e Krivacevic non sono di meno. E con un 2 su 2 di Katshitshi e un 1 su 2 di Bove si chiude la prima frazione sul 15-11 per le ospiti. E’ sempre Reggiani a metterne altri 2 per il -1 Moncalieri, dall’altra parte Krivacevic continua a punire la difesa gialloblù e l’azione successiva Mitchell completa un gioco da 3 punti. Dopo 3’ è 19-19. Due bombe di Schwienbacher e Krivacevic ricacciano indietro l’Akronos costringendo coach Spanu al time out a 6’ esatti dall’intervallo centrale.

Mitchell e Giacomelli accorciano ancora, ma dall’altra parte Bruschi trova un paio di canestri facili dal pitturato. Dopo 17’ il tabellone dice 26-29 per le ospiti. Sagerer con una gran penetrazione in terzo tempo rallentato trova il -1 e poco dopo con un coast to coast porta per la prima volta in vantaggio l’Akronos sul +1.

Alla ripresa Paulsson da 3 punti e Westbeld con i suoi primi 4 punti della serata sono le prime ad andare a segno. Poi Garrick ne mette 4 in fila, mentre dall’altra parte Westbeld in catch and shoot ne mette altri 3 dall’angolo per il pareggio a quota 39 a 3’ dall’ultimo mini intervallo. Ma ecco che arriva un altro parziale firmato ovviamente Garrick e Krivacevic per il +5 Bruschi che chiude il 3° quarto.

Dopo un periodo di sostanziale stallo, un’ispiratissima Westbeld sigla dall’angolo la tripla del -2. E poco dopo Landi appoggia per il pareggio a quota 50 e poi dalla lunetta regala il +2 all’Akronos alla boa dell’ultimo quarto. Giacomelli e Mitchell puniscono ancora dalla lunga distanza, spingendo Bruschi al timeout a 4’ dalla fine sul +6 Akronos. Poi Krivacevic subisce fallo da tre ma purtroppo si scaviglia in caduta. Entra Bove che con tutta la freddezza del mondo fa 3 su 3. A 1:26 il tabellone dice 62-58 per Moncalieri. Tripla di Paulsson per il -1 e canestro sbagliato dall’altra parte per l’Akronos. Si riduce tutto all’ultima azione. Rimessa affidata a Schwienbacher, ma Reggiani calpesta per errore la linea laterale e le viene fischiato fallo tecnico. Garrick la pareggia senza indugi. Ancora rimessa Schwienbacher, ma a questo giro Bruschi non riesce a tirare: è overtime!

Nei 5 minuti addizionali prima Bove dal pitturato e poi Garrick da 3 punti puniscono la difesa gialloblù. Landi con un 1 su 2 dalla lunetta e Westbeld da sotto canestro accorciano sul 65-67 a 1’ dalla fine. Poi è ancora Westbeld che sul suo stesso errore pareggia a quota 67. A riportare in vantaggio l’Akronos ci pensa Reggiani dalla linea della carità. E’ 69-67 con 6 secondi da giocare. Ma visto che è una serata “particolare” ci pensa Tassinari a 1’’ dalla fine a pareggiarla in penetrazione. Coach Spanu disegna una gran rimessa ma per un soffio Westbeld non riesce a regalare la vittoria all’Akronos sulla sirena: è secondo overtime!

Sagerer e Westbeld, Tassinari e Paulsson, sono le prime ad andare a segno. A 1’ dalla fine è -1 Moncalieri. E’ sempre Paulsson che mette a segno una pesantissima tripla per il +4 Bruschi. Landi accorcia, ma Tassinari ne mette altri due in penetrazione.

Vince Bruschi 81-76.