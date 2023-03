Taxi Torino festeggia l’8 marzo con Ipazia e buoni sconto per le donne

Domani, Mercoledì 8 Marzo dalle 9 alle 16, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna in Piazza Castello, all’angolo con Via Pietro Micca la cooperativa Taxi Torino offrirà alle donne mimose e buoni sconto, da utilizzare anche in altri giorni.

L’appuntamento vede la partecipazione del Centro Interculturale Alma Mater e di altre associazioni che rappresentano le donne straniere, con reading e piccoli interventi sulla parità di genere.

I tassisti della libera associazione Augusta Taxinorum (che presiede a iniziative di taglio culturale e sociale all’interno della cooperativa) decoreranno il cofano di alcune vetture del servizio pubblico con il volto di Ipazia, filosofa e matematica assassinata in Egitto nel 415 d.C. Con l’hashtag #Lottomarzo proprio la sua figura inaugura infatti sui social della cooperativa un ciclo dedicato a otto donne che hanno segnato la storia dei diritti umani. Dopo l’8 marzo dedicato a Ipazia, ogni 8 del mese i social di Taxi Torino ricorderanno: l’aviatrice Amelia Earhart; Florence Nightingale considerata la fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna; Wangari Maathai, biologa, ambientalista Premio Nobel per la pace 2004; Samantha Cristoforetti, prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea e prima donna europea comandante della Stazione spaziale internazionale; Maria Montessori, famosa per il metodo educativo che porta il suo nome e Elinor Ostrom, prima donna Nobel per l’Economia grazie ai suoi studi sui beni comuni.

Se quello del tassista resta un mestiere prevalentemente maschile, bisogna registrare una lenta crescita negli ultimi anni delle guidatrici del gentil sesso, che oggi sono 91 su Torino. Numericamente inferiori ai colleghi maschi, sono però tra le più attive nel promuovere iniziative che valorizzano il ruolo dei tassisti verso i cittadini. È il caso di Stefania Laguardia (Como 25), una delle promotrici di Taxicardia che ha portato alla creazione di una “flotta salva-vita” di tassisti formati all’utilizzo dei defibrillatori. Recentemente, invece, un’altra tassista torinese, Ivana Barison (Roma 40), è salita all’onore delle cronache per aver assistito una partoriente che ha dato alla luce una bambina sul suo taxi, durante una corsa all’ospedale. Una storia a lieto fine che ha commosso l’Italia intera.

Taxi Torino è la realtà nata dalla fusione delle storiche cooperative Radio taxi 5730 e Pronto taxi 5737. Insieme dispongono di una flotta di 1446 vetture, una delle più grandi in Italia.