Albero cade a Revigliasco d’Asti e uccide un operaio

Intorno alle 16 di oggi, venerdì 10 marzo, un albero caduto a Revigliasco d’Asti ha travolto un operaio sulla cinquantina. L’uomo stava eseguendo lavori di potatura in un pioppeto, quando per cause da accertare è stato schiacciato dalla pianta. Si tratta di un incidente sul lavoro, ma le forze dell’ordine stanno appurando se non ci sia stato un contributo del forte vento che sta sferzando il Piemonte da stamattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto che constatare la morte dell’operaio.