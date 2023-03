Piemonte sempre più land of sport: sabato 18 e domenica 19 marzo a Bardonecchia arriva lo snow volley

Torino 2025 porta lo snow volley a Bardonecchia. Sabato 18 e domenica 19 marzo saranno in programma due giornate di sport e festa sulla neve della località valsusina che, tra meno di due anni, sarà una delle sedi di gara dei Giochi Mondiali Universitari invernali, assegnati dalla FISU alla FederCUSI e pronti a tornare sotto la Mole a distanza di 18 anni dall’edizione del 2007. Il Piemonte si conferma così sempre di più Land of Sport, come da claim ufficiale dei FISU Games.

Lo snow volley, che negli ultimi anni è diventato sempre più popolare grazie alla spinta nazionale della FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo), a quella europea della CEV e a quella internazionale della FIVB, sogna di ritagliarsi uno spazio come disciplina opzionale dei FISU Games in programma dal 13 al 23 gennaio 2025 e il #TO25 Snow Volley Festival di questo weekend realizzata dal Comitato organizzatore di Torino 2025 con il supporto tecnico di Snow Volley Italia è il primo passo per valutarne le potenzialità. Questa mattina, l’evento è stato presentato nella Sala Trasparenza del Palazzo della Regione Piemonte di Piazza Castello a Torino, con il saluto dell’assessore regionale al Bilancio Andrea Tronzano e gli interventi di Alessandro Ciro Sciretti (presidente Torino 2025 ed Edisu Piemonte), Vittorio Montabone (vice sindaco di Bardonecchia), Riccardo D’Elicio, (vicepresidente vicario Torino 2025 e presidente Cus Torino) e della pallavolista piemontese Anna Dalmazzo (campionessa italiana in carica di snow volley).