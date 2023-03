Trasferirsi a Torino: quali sono i quartieri più belli?

Torino non ha certo bisogno di grandi presentazioni; è infatti, senza ombra di dubbio alcuno, una delle città più importanti d’Italia; dal punto di vista economico è uno dei maggiori complessi produttivi, ma anche l’aspetto storico-culturale non è sicuramente da meno.

La città di Torino, capoluogo di quella straordinaria Regione che è il Piemonte, ha una storia antichissima, ma oggi è una delle città più moderne e all’avanguardia di tutto il nostro panorama nazionale. Dal punto di vista turistico ogni anno la città fa registrare dei record; i dati consolidati dell’anno 2022, presentati dall’Osservatorio Turistico della Regione – Visit Piemonte, mostrano che Torino ha registrato arrivi e presenze superiori all’anno 2019, quello pre-pandemia.

Insomma, la città di Torino è sempre più apprezzata ed amata, non solo dai turisti italiani, ma anche da quelli stranieri; del resto sono moltissimi gli eventi di caratura internazionale che vengono annualmente ospitati nella città dove sono nati importanti gioelli del made in Italy come il vermut e i gianduiotti.

Torino comunque non è un luogo da prendere in considerazione soltanto come luogo da visitare, ma anche come posto nel quale si può pensare di trasferirsi; è infatti una città che ha moltissimo da offrire, sia professionalmente parlando, sia dal punto di vista della qualità della vita. Non dimentichiamoci poi che Torino ospita una delle università più importanti di tutto il nostro territorio nazionale. Insomma, non mancano certo i motivi per i quali si potrebbe prendere seriamente in considerazione l’idea di un trasferimento, magari anche per qualche anno.

Trasferirsi a Torino: dove vivere?

Qualsiasi sia il motivo che ci spinge a trasferirci nel capoluogo piemontese (lavoro, studio, desiderio di avvicinarsi ad amici o parenti ecc.), le possibilità di trovare appartamenti in affitto a Torino sono davvero numerose. Ma quali sono i quartieri più belli dove si potrebbe pensare di trasferirsi?

Sicuramente da prendere in considerazione è il bellissimo centro storico; il cuore pulsante della città; gli amanti delle bellezze storiche e artistiche troveranno qui il loro luogo ideale; l’offerta di immobili in affitto è ampia e chiunque (single, coppie, nuclei familiari con bambini, studenti ecc.) potrà trovare l’opzione ideale per le proprie specifiche esigenze.

Zona molto bella, da prendere sicuramente in considerazione è Borgo Campidoglio, zona residenziale davvero interessante e a misura d’uomo; in effetti sembra più un antico borgo che un quartiere di una città di grandi dimensioni come Torino; è il posto ideale per le famiglie con bambini (non mancano le aree giochi); al suo interno è possibile trovare appartamenti di ogni tipo, dai monolocali a quelli più grandi. Molti palazzi sono arricchiti dai murales (una vera e propria caratteristica di questo quartiere) e numerosi sono i negozi e ristoranti.

Uno dei quartieri più belli di Torino è sicuramente il quartiere Crocetta, peraltro, vicino al centro e alle stazioni; è una zona molto sicura e tranquilla e sono molti coloro che decidono di affittare un appartamento in questa parte della città; in questo quartiere, tra le altre cose, ha la sua sede il Politecnico di Torino, una delle università italiane più prestigiose del nostro Paese che da sempre richiama studenti e professionisti.

Per coloro che amano la movida, la scelta non può che cadere sulla zona di San Salvario, considerato uno dei quartieri più trendy della città. Ma questa zona non è solo movida; gioielli di questo quartiere sono per esempio l’Orto Botanico, la Sinagoga, il Mercato di Piazza Madama Cristina, per non dire del bellissimo Parco del Valentino, il polmone verde della città; qui è situato il Castello del Valentino, patrimonio dell’UNESCO e che tra l’altro ospita la Facoltà di Architettura.