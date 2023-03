Gioele Dix mette in scena Dino Buzzati al Teatro Sociale di Pinerolo

Sotto il palazzo in cui abita un grande scrittore, piove dall’alto nel cuore della notte una pallottola di carta. Che cosa conterrà? Appunti senza importanza o versi indimenticabili da salvare? Da questo affascinante spunto, tratto da un racconto di Dino Buzzati, prende il via il nuovo spettacolo scritto e interpretato da Gioele Dix che arriverà al Teatro Sociale di Pinerolo giovedì 30 marzo, grazie alla collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo.

La corsa dietro il vento è un inedito viaggio teatrale grazie al quale Gioele Dix, ispirandosi a personaggi e atmosfere buzzatiane, parla (anche) di sé, dei suoi gusti, delle sue inquietudini, delle sue comiche insofferenze con l’ironia e il gusto del paradosso cui ha abituato il suo pubblico, condividendo il palcoscenico con Valentina Cardinali, giovane attrice talentuosa ed eclettica.

Lo spettacolo nasce dal desiderio di dare corpo teatrale alla prosa immaginifica di Buzzati, con particolare attenzione alla narrativa breve, che ha reso il suo stile inconfondibile e indimenticabile.

Attingendo dal ricchissimo forziere dei racconti (le due celebri raccolte Sessanta racconti e Il colombre e altri cinquanta racconti), Dix compone un variegato e affettuoso mosaico di personaggi e vicende umane, strabilianti e comuni al tempo stesso, nelle quali ogni spettatrice e spettatore potrà ritrovare tracce di sé: relazioni, esperienze, sentimenti, sogni e fantasie, anche le più segrete e inconfessabili.

Scrittore, giornalista, pittore, talento multiforme, Dino Buzzati è stato soprattutto un fine scrutatore d’anime. E la sua scrittura, insieme realistica e fantastica, corre fulminea al punto, ma non trascura mai l’eterna sospensione che caratterizza la nostra esistenza. Da appassionato conoscitore dei suoi scritti, Gioele Dix trae spunto da alcuni racconti, o parte di essi, per disegnare con fine ironia il complicato labirinto di desideri e fallimenti al quale, volenti o nolenti, siamo tutti destinati.

La corsa dietro il vento è un progetto drammaturgico recitato e sentito con intensità e divertimento, che intreccia letteratura ed esperienza di vita. Attraverso Buzzati, Gioele Dix parla (anche) dei propri gusti, delle proprie inquietudini e delle proprie comiche insofferenze. Come gli enigmatici protagonisti di un racconto buzzatiano, sul palco Gioele Dix e Valentina Cardinali fanno da guida al pubblico in un inedito viaggio teatrale, in equilibrio sapientemente sospeso fra ombre e attese, illuminazioni e misteri, illusioni e risate.

Sarà presente nel Foyer del Teatro Sociale il banchetto per la raccolta fondi del Centro Italiano Aiuti all’Infanzia di cui Gioele Dix è testimonial. Da più di 50 anni il centro si occupa di adozioni internazionali e di progetti sul territorio italiano per garantire i diritti di tutti i bambini.

“Ho cominciato a leggere i racconti di Dino Buzzati all’età di dodici anni. Sono diventati parte del mio immaginario. La sua voce assomiglia spesso alla mia. Lo considero l’inventore di racconti perfetti, che non solo ti avvincono – perché vuoi sapere come vanno a finire – ma ti lasciano sempre un segno dentro, ineffabile però familiare.”Gioele Dix

BIGLIETTI SINGOLI

TEATRO SOCIALE

Platea

Intero € 22,00

Ridotto € 19,00*

Galleria

Intero € 20,00

Ridotto € 17,00*

Loggione

Intero € 10,00

Ridotto € 5,00*

Speciale giovani fino 28 anni € 10,00 in tutti i settori per gli spettacoli in abbonamento.

I possessori della tessera PINECULT hanno diritto a un biglietto a 10,00 € in galleria e platea e a 5,00 € nel loggione