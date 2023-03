Meteo Piemonte: tempo soleggiato e forti venti di foehn sulla nostra regione

Secondo le previsioni metereologiche di Arpa Piemonte, il veloce transito di una perturbazione sulle Alpi avvenuto nella notte precedente, favorisce condizioni di tempo soleggiato sulla nostra regione, ma con condizioni di foehn anche estese alle zone di pianura.

Domani una nuova onda di bassa pressione in arrivo dall’Atlantico si avvicinerà alle regioni del nordovest italiano, transitandovi nel corso della giornata. Ciò determinerà un peggioramento del tempo sul Piemonte con qualche rovescio e i primi temporali sulle zone di pianura orientali piemontesi. Successivamente, assisteremo ad una nuova rimonta dell’alta pressione sulla penisola iberica. Il contrasto barico con la perturbazione in allontanamento verso i Balcani, determinerà forti venti previsti per lunedì con nuovamente foehn esteso alle zone di pianura. Martedì la giornata sarà soleggiata con venti in attenuazione.