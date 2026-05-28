Mezza Torino si è svegliata senza corrente, in tilt anche i semafori: la situazione

TORINO – Gran parte della città si è svegliata questa mattina senza energia elettrica. Ascensori bloccati, elettrodomestici spenti e semafori fuori uso: la periferia nord e la precollina sono le zone più colpite dall’ennesimo guasto causato dal picco di temperature.

La mappa del disagio: i quartieri colpiti all’alba

La mattinata di oggi si è aperta all’insegna dei disagi per migliaia di torinesi. Una raffica di blackout ha colpito a macchia di leopardo diverse zone della città, lasciando i residenti alle prese con una serie di problemi quotidiani: dai boiler spenti ai telefoni rimasti carichi solo a metà, fino alle macchinette del caffè fuori uso nei bar della zona.

I problemi principali si registrano nella periferia nord e nella precollina, con sbalzi di luce e interruzioni prolungate nei seguenti quartieri:

Barca e Bertolla

Rebaudengo e Barriera di Milano

Madonna di Campagna e Lucento

Gran Madre, Borgo Crimea e Madonna del Pilone

Questo è solo l’ultimo episodio di una lunga serie di guasti che, a partire da domenica, stanno colpendo Torino a ondate, muovendosi da Mirafiori alla Crocetta, fino a Parella e al centro cittadino.

Il blackout di ieri sera aveva coivolto diverse zone e abbiamo intervistato un ristoratore per farci raccontare cosa è successo nel suo locale.

Ore d’ansia tra Barca, Bertolla e Barriera di Milano

La situazione più critica si è registrata all’alba nella zona tra Barca e Bertolla. Nella cerchia di strada San Mauro, molti residenti hanno segnalato la totale mancanza di elettricità a partire dalle 5:40.

Disagi più contenuti, ma comunque significativi, in Barriera di Milano, in particolare attorno a corso Vercelli, dove il buio è iniziato verso le sei del mattino. Più frammentata la situazione tra Madonna di Campagna e Lucento: qui i primi problemi sono scattati nel cuore della notte. Tra corso Potenza, corso Toscana e corso Cincinnato il blackout è iniziato intorno all’1:30, mentre l’area di via Val della Torre è rimasta senza energia dalle 4:30 (con ripristini parziali nel corso delle ore successive).

Caos traffico alla Gran Madre: semafori spenti

I disagi non hanno risparmiato le infrastrutture pubbliche. Nella zona della Gran Madre e in Borgo Crimea, oltre a case e attività commerciali, si è spenta anche la rete semaforica. L’assenza di lanterne stradali ha provocato forti rallentamenti e code, rendendo difficile la circolazione viaria nelle prime ore del mattino.

L’intervento: I tecnici di Ireti sono attualmente al lavoro sul campo per localizzare i guasti sulle linee sotterranee e accelerare le operazioni di ripristino del servizio.

Il fattore meteo: la rete elettrica soffoca per l’afa

La causa di questa vera e propria emergenza è da ricercarsi nell’ondata di calore eccezionale che sta stringendo Torino in una morsa. Negli ultimi giorni la colonnina di mercurio ha toccato i 37°C e anche per oggi è prevista una giornata di afa pesante. Il boom di consumi dovuto all’uso massiccio dei condizionatori sta sottoponendo la rete elettrica cittadina a una pressione insostenibile.

Prima del risveglio shock di questa mattina, la mappa dei blackout dei giorni scorsi aveva già tracciato un quadro preoccupante:

Giorno Zone Colpite Dettaglio del disagio Domenica e Lunedì Corso Francia, Parella, Mirafiori Molteplici segnalazioni e proteste dei residenti. Lunedì Fioccardo (Corso Moncalieri) Oltre sei ore consecutive senza energia elettrica. Lunedì e Martedì Centro e Crocetta Residenti e negozianti al buio per due sere di fila. Mercoledì sera Precollina (C.so Casale, C.so Gabetti) Primi distacchi prima del collasso di questa mattina.

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