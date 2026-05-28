CronacaTorino
Mezza Torino si è svegliata senza corrente, in tilt anche i semafori: la situazione
Anche i semafori sono andati in tilt
TORINO – Gran parte della città si è svegliata questa mattina senza energia elettrica. Ascensori bloccati, elettrodomestici spenti e semafori fuori uso: la periferia nord e la precollina sono le zone più colpite dall’ennesimo guasto causato dal picco di temperature.
La mappa del disagio: i quartieri colpiti all’alba
La mattinata di oggi si è aperta all’insegna dei disagi per migliaia di torinesi. Una raffica di blackout ha colpito a macchia di leopardo diverse zone della città, lasciando i residenti alle prese con una serie di problemi quotidiani: dai boiler spenti ai telefoni rimasti carichi solo a metà, fino alle macchinette del caffè fuori uso nei bar della zona.
I problemi principali si registrano nella periferia nord e nella precollina, con sbalzi di luce e interruzioni prolungate nei seguenti quartieri:
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Barca e Bertolla
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Rebaudengo e Barriera di Milano
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Madonna di Campagna e Lucento
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Gran Madre, Borgo Crimea e Madonna del Pilone
Questo è solo l’ultimo episodio di una lunga serie di guasti che, a partire da domenica, stanno colpendo Torino a ondate, muovendosi da Mirafiori alla Crocetta, fino a Parella e al centro cittadino.
Il blackout di ieri sera aveva coivolto diverse zone e abbiamo intervistato un ristoratore per farci raccontare cosa è successo nel suo locale.
Ore d’ansia tra Barca, Bertolla e Barriera di Milano
La situazione più critica si è registrata all’alba nella zona tra Barca e Bertolla. Nella cerchia di strada San Mauro, molti residenti hanno segnalato la totale mancanza di elettricità a partire dalle 5:40.
Disagi più contenuti, ma comunque significativi, in Barriera di Milano, in particolare attorno a corso Vercelli, dove il buio è iniziato verso le sei del mattino. Più frammentata la situazione tra Madonna di Campagna e Lucento: qui i primi problemi sono scattati nel cuore della notte. Tra corso Potenza, corso Toscana e corso Cincinnato il blackout è iniziato intorno all’1:30, mentre l’area di via Val della Torre è rimasta senza energia dalle 4:30 (con ripristini parziali nel corso delle ore successive).
Caos traffico alla Gran Madre: semafori spenti
I disagi non hanno risparmiato le infrastrutture pubbliche. Nella zona della Gran Madre e in Borgo Crimea, oltre a case e attività commerciali, si è spenta anche la rete semaforica. L’assenza di lanterne stradali ha provocato forti rallentamenti e code, rendendo difficile la circolazione viaria nelle prime ore del mattino.
L’intervento: I tecnici di Ireti sono attualmente al lavoro sul campo per localizzare i guasti sulle linee sotterranee e accelerare le operazioni di ripristino del servizio.
Il fattore meteo: la rete elettrica soffoca per l’afa
La causa di questa vera e propria emergenza è da ricercarsi nell’ondata di calore eccezionale che sta stringendo Torino in una morsa. Negli ultimi giorni la colonnina di mercurio ha toccato i 37°C e anche per oggi è prevista una giornata di afa pesante. Il boom di consumi dovuto all’uso massiccio dei condizionatori sta sottoponendo la rete elettrica cittadina a una pressione insostenibile.
Prima del risveglio shock di questa mattina, la mappa dei blackout dei giorni scorsi aveva già tracciato un quadro preoccupante:
|Giorno
|Zone Colpite
|Dettaglio del disagio
|Domenica e Lunedì
|Corso Francia, Parella, Mirafiori
|Molteplici segnalazioni e proteste dei residenti.
|Lunedì
|Fioccardo (Corso Moncalieri)
|Oltre sei ore consecutive senza energia elettrica.
|Lunedì e Martedì
|Centro e Crocetta
|Residenti e negozianti al buio per due sere di fila.
|Mercoledì sera
|Precollina (C.so Casale, C.so Gabetti)
|Primi distacchi prima del collasso di questa mattina.
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