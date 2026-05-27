Vietato sedersi nel dehor se prendi un cono gelato o una coppetta: il video della gelateria di Torino scatena (di nuovo) polemiche

TORINO – Allerta caldo, da bollino rosso, su tutto il Piemonte. Come ovviare al disagio se non, tra le altre cose, concedendosi un bel gelato? Che sia cono o coppetta di solito mette d’accordo proprio tutti. Di solito, appunto.

Vietato sedersi nel dehor con cono o coppetta da asporto

È bastato un video pubblicato sui social da una gelateria torinese per scatenare nuovamente una valanga di commenti, polemiche e prese di posizione. Si tratta del medesimo locale di cui vi abbiamo parlato tempo fa. Se, in precedenza, il tema era se fosse un diritto usare il bagno di un bar o di una gelateria senza consumare, questa volta il video si è quasi reso necessario per spiegare una regola decisa dai titolari: se acquistate un cono o una coppetta è vietato sedersi nel dehor della suddetta gelateria.

Lo spazio esterno, infatti, è a uso esclusivo dei clienti che consumano al tavolo coppe gelato in vetro e con cucchiaino, ma anche caffetteria e aperitivi. Come spiegano le dipendenti del locale, facendo anche vedere come sia esposto un cartello che indica chiaramente quale sia la regola da seguire. Regola che prevede certo qualche eccezione, si suppone, e fermo restando che cono e coppetta sono pensati proprio per gustare un gelato da asporto, dunque anche in piedi e passeggiando.

Gli utenti si dividono

Il video, però, molti utenti non lo hanno proprio digerito. Come avviene sempre in questi casi, il web si è diviso tra chi dà ragione alla gelateria di Torino e chi invece si è sentito oltremodo oltraggiato dal suo contenuto, lamentandosi inoltre dei modi e del tono – in realtà palesemente ironico – utilizzato nel reel. Finanche “minacciando” di non andarci mai.

“Ok quindi secondo il ragionamento di alcuni nei commenti a che serve uno spazio con i tavoli e i camerieri? Che li mettiamo a fare? Pago uno spazio pubblico per fare sedere la gente che prende il gelato al bancone e poi si siede ai tavolini, basta una persona dietro al bancone e stiamo apposto così, ci sono gelaterie che non hanno sedie e tavoli proprio perché fanno asporto, e gelaterie come questa nel video che hanno il servizio bar con lavoratori annessi per il servizio ai tavoli, ti siedi, ordini e arriva quello che vuoi, ci vuole così tanto per capirlo?” sostiene un utente.

“Dunque se io e i miei figli prendiamo il gelato in cono e mio marito un caffè, noi dobbiamo stare in piedi mentre mio marito si beve il caffè?ma non esageriamo! se uno si prende un cono e vorrebbe rilassarsi e mangiarlo tranquillamente da seduto non vedo il problema! poi con i bambini voglio vederli in giro a mangiare mentre camminano, che si macchiano tutti! poi con quello che lo pago dalle mie parti, sedermi a gustarlo è il minimo!” scrive un’altra.

Una lunga sequela di commenti che prosegue e si infoltisce da giorni.

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