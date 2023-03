A Torino la IV edizione del Forum Donne africane italiane, il 30 e 31 marzo

“L’imprenditoria femminile considera l’Africa un’opportunità per affrontare le sfide del futuro in ottica di sostenibilità e inclusione, grazie alla collaborazione, alle alleanze e allo scambio di buone pratiche con l’Europa”.

Con questa parole, Marie-Jeanne Balagizi (Coordinatrice del Forum Donne Africane Italiane e Presidente del Collettivo Donne Africane per il cambiamento) introduce la IV edizione del Forum Donne Africane Italiane, organizzata dal Collettivo Donne Africane per il Cambiamento, con Fidapa BPW Italy Sezione Torino, in programma dal 30 al 5 aprile tra Torino e Roma, con l’obiettivo di riunire donne imprenditrici e che rivestono ruoli rilevanti in ambito economico-lavorativo per confrontarsi e condividere una piattaforma progettuale mirata allo sviluppo nel continente africano attenta alla promozione di pari opportunità e sostenibilità.

“La quarta edizione del Forum ha l’ambizione di far emergere come le donne dei Paesi del Nord e del Sud del mondo possano lavorare insieme agli obiettivi dell’Agenda 2030 avendo proprio la parità di genere come motore di sviluppo” – spiega Monica Cerutti presidente Fidapa BPW Italy Sezione Torino.

Focus dell’incontro saranno il confronto con decisori politici ed economici sulle nuove prospettive di sviluppo e di imprenditorialità con particolare attenzione alla loro sostenibilità, all’espansione di alleanze commerciali, finanziarie, strategiche e tecnologiche mirate alle opportunità di business attraverso le reti femminili, allo scambio di buone pratiche volte a far conoscere a investitori, banche e decisori il reale potenziale delle donne africane.

L’evento è organizzato in collaborazione con RFAF/ODD (Réseau des Femmes d’Afrique Francophone pour les Objectifs de Développement Durable), TOxD – Torino Città per le Donne, Miss Chef e numerose altre organizzazioni femminili e istituzioni; è sostenuto dal Comitato dei diritti umani del Consiglio regionale del Piemonte e da Fondazione CRT, con il patrocinio del Comune di Torino e della Camera di Commercio di Torino.

Due le sedi del Forum che si svolgerà il 30 e 31 marzo a Torino, presso il Centro Congresso Internazionale ILO e il 4 e 5 aprile a Roma, presso Villa EUR e il Senato della Repubblica Italiana.

Il Forum vedrà l’importante partecipazione di rappresentanti delle istituzioni africane e italiane. Saranno presenti le delegazioni africane di Repubblica democratica del Congo, Madagascar, Niger, Camerun, Repubblica popolare di Congo Brazaville, Kenya e delle delegazioni europee di Belgio, Francia, Italia e Spagna. Di rilievo le partecipazioni della Ministra dell’artigianato e della formazione professionale del Madagascar, Sophie Ratsiraka; del Ministro dell’industria della Repubblica democratica del Congo, Julien Paluku Kahongya; di Regina Clarisse Raheriarijaona, Presidente delegata de l’Ensemblée Parlementaire de la Francophonie. Per l’Europa saranno presenti anche due Europarlamentari.

Coinvolte anche le rappresentanti di importanti organizzazioni internazionali impegnate nella promozione di networking tra donne e con ruoli importanti nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria. Tra queste la Vicepresidente Membership BPW International Giuseppina Seidita che tratterà il tema della “rete fra associazioni come motore di sviluppo”; la Vicepresidente di FCEM (Les Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales) Luisa Bruna Caprotti che si occuperà di “parità di genere ed emancipazione femminile nell’era digitale”; la Presidente di WOMEN OF AFRICA NIGER Fatimata Agalher che affronterà la questione di come “mettere in rete le donne imprenditrici in Africa”; e la Vicepresidente internazionale di RFAF/ODD Réseau des Femmes d’Afrique Francophone pour les Objectifs de Développement Durable Volatiana Pauline Randrianasolo.

Saranno presenti altre numerose relatrici e relatori di spicco, con l’obiettivo di condividere la loro esperienza in qualità di ricercatrici, ricercatori, imprenditrici e imprenditori, per costruire una visione comune e una strategia concreta per costruire alleanze solide tra Africa ed Europa, capaci di valorizzare il ruolo della donna nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria del futuro.

Per partecipare all’evento è consigliata l’iscrizione a questo link:

https://forms.gle/TEnLLMfJVstmgqQk7