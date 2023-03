Torino: nasconde la droga e più di mille euro nel calzino, fermato

Nella notte di sabato hanno avuto luogo, come di consueto, i controlli interforze, coordinati dalla Polizia di Stato, nelle aree cittadine interessate dal fenomeno della “movida”. L’attività è stata svolta principalmente nell’area di Piazza Vittorio Veneto, via Saluzzo, via Baretti, via Nizza e zone limitrofe.

L’attività, espletata tramite pattuglie appiedate e presidi fissi, ha consentito complessivamente l’identificazione di oltre 130 persone, il sequestro di quasi 1100 euro e di una modica quantità di sostanza stupefacente e il controllo di 12 attività commerciali: 5 nell’area di Piazza Vittorio Veneto, 3 in via Saluzzo, 2 in via Nizza, 1 in via Galliari e in via Baretti.

Denunciate due persone. Nello specifico il primo soggetto veniva denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in quanto trovato in possesso di quasi 1100 euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento di illecita attività, e di 13 involucri termosaldati contenenti cocaina oltre a una modica quantità di crack, il tutto celato all’interno di un calzino del quale l’uomo cercava di disfarsi durante la fuga per evitare il controllo degli operatori; il secondo soggetto invece in quanto inottemperante all’ordine di espulsione.

I servizi di polizia nelle aree sopra menzionate continueranno con cadenza regolare.