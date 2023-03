Gli inquilini Atc hanno più tempo per mettersi in regola: scadenza prorogata al 30 giungo

C’è tempo fino al 30 giugno per pagare la quota minima e presentare domanda di fondo sociale regionale, il sostegno destinato agli inquilini delle case popolari in difficoltà economica. La proroga della scadenza, inizialmente prevista per il 31 marzo, è stata stabilita dalla Regione Piemonte per dare più tempo a tutte le persone che ne hanno diritto di accedere al contributo.

Ricordiamo che per essere ammessi al fondo sociale, che copre la morosità relativa alle bollette dell’anno precedente a quello in cui si fa domanda, è necessario essere regolari assegnatari di una casa Atc, avere un indicatore Isee 2023 non superiore a 6.525,73 euro e pagare, entro la nuova scadenza del 30 giugno, la cosiddetta quota minima sul totale delle bollette del 2022, ovvero una somma pari al 14% del reddito di tutto il nucleo familiare (riferito al 2021) e non inferiore a 480 euro, anche in caso di reddito zero.

«Siamo soddisfatti – dichiara il presidente dell’Atc del Piemonte Centrale, Emilio Bolla – per l’attenzione dimostrata dalla Regione nel concedere questa proroga. L’invito che rivolgo a tutti gli inquilini Atc che ritengono di essere in possesso dei requisiti è di prenotare un appuntamento ai nostri sportelli e sfruttare il maggiore tempo a disposizione per mettersi in regola con il pagamento della quota minima, vedendosi così riconosciuta la morosità incolpevole».

Per far domanda di fondo sociale, è necessario fissare un appuntamento telefonando al numero 011.3130504 (dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16, il venerdì dalle 9 alle 12) oppure scrivendo all’indirizzo e-mail prenotazionifondo@atc.torino.it indicando nome, cognome, numero di matricola e un recapito telefonico a cui poter essere ricontattati.

Nel 2022 sono state 5355 le famiglie che vivono in case Atc a Torino e nell’area metropolitana a presentare domanda di fondo sociale, su un totale di 25.587.