Lovers Film Festival porta La scuola in prima fila

Prosegue il conto alla rovescia del Lovers Film Festival che alzerà il sipario martedì 18 aprile (conferenza stampa 5 aprile, ore 11.30, Mole Antonelliana).

Il più antico festival italiano sui temi LGBTQI+ (lesbici, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali) diretto da Vladimir Luxuria e fondato da Giovanni Minerba e Ottavio Mai conferma la sua attenzione verso le nuove generazioni e quest’anno lo fa anche in sinergia con La Scuola in Prima Fila, il progetto di successo del Museo Nazionale del Cinema che ad oggi ha già coinvolto quasi 17.000 utenti fra panel e proiezioni dal vivo e in streaming e più di 2.000 studenti nei laboratori e nelle visite al museo.

I divulgatori scientifici e influencer Vincenzo Schettini e Marco Martinelli e Andrea Martini, co-regista del cartone animato Lampadino e Caramella saranno, infatti, ospiti del festival e incontreranno gli studenti il 19, 20 e 21 aprile 2023 al Cinema Massimo.

Il programma degli incontri

Mercoledì 19 aprile alle 9,00 (Cinema Massimo, via Verdi 18)

Vincenzo Schettini sarà protagonista del talk La fisica che ci piace per le Scuole Secondarie di II grado che precederà la proiezione di:

Le Paradis di Zeno Graton (Francia 2023).

Pellicola ambientata in un istituto di correzione giovanile dove Joe si sta preparando per il suo ritorno nella società, incerto su come sarà la vita dall’altra parte. Ma quando il nuovo arrivato William si trasferisce nella cella accanto, il desiderio di libertà di Joe lascia rapidamente il posto a un desiderio di altro tipo. Attraverso le lezioni di fotografia, il disegno, la danza e il rap, Joe e William intraprendono un doppio viaggio di emancipazione emotiva ed espressiva, ruotando l’uno intorno all’altro con crescente desiderio.

Vincenzo Schettini sarà anche ospite di Lovers durante la programmazione serale.

Giovedì 20 aprile alle 9,00 (Cinema Massimo, via Verdi 18)

Marco Martinelli sarà protagonista del talk La divulgazione scientifica dalla TV ai social per le Scuole Secondarie di I grado che precederà la proiezione di:

Soft di Joseph Amenta, (Canada 2022).

Opera prima, il film è una sincera lettera d’amore all’amicizia d’infanzia e una potente testimonianza della perseveranza e dell’adattabilità della comunità queer. Narra le vicende di tre adolescenti che, vagando per le strade di Toronto, affinano le loro capacità di sopravvivenza e pianificano di imbucarsi in una discoteca gay.

Marco Martinelli sarà anche ospite di Lovers durante la programmazione serale.

Venerdì 21 aprile alle 9,30 (Cinema Massimo, via Verdi 18)

Andrea Martini, autore con Raffaele Bortone di Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa intratterrà gli studenti delle Scuole Primarie sull’animazione e sui “segreti” del suo celebre cartone animato.

A seguire proiezione di:

Strange World – Un Mondo Misterioso di Don Hall, Qui Nguyen (USA, 2022).

Movimentata commedia targata Walt Disney Animation Studios – con Marco Bocci, Francesco Pannofino, Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid e Alan Tudyk – narra le avventure di tre generazioni dei leggendari Clade, che dovranno unire gli sforzi per andare alla scoperta di un territorio inesplorato e pericoloso, nel sottosuolo del loro mondo. Una terra lontana, di nome Avalonia, circondata da una formidabile catena di montagne che nessuno è mai riuscito ad attraversare.

Vincenzo Schettini è un fisico, musicista e scrittore, ma è soprattutto un prof influencer. Divulgatore on line con lo pseudonimo di La Fisica Che Ci Piace, ad oggi ha superato i due milioni di follower complessivi con i canali Youtube, TikTok, Instagram, Spotify e Facebook, e ha reso la sua materia accessibile a tutti anche grazie a un tocco puramente personale. Da anni cura la parte social di un prestigioso programma di formazione dei docenti italiani al Cern di Ginevra.

Marco Martinelli si divide tra scienza e spettacolo sin da bambino. Laureato con lode in biotecnologie molecolari e Industriali, è ricercatore alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Divulgatore in ambito televisivo, ha all’attivo vari programmi fra cui “Memex: La Scienza in gioco” e “Memex: Galileo” per la Rai. Ha portato la divulgazione scientifica anche su TikTok, con più di 330.000 follower e più di 3 milioni di like con soli video scientifici. Ha lanciato il primo format scritto e condotto da lui stesso: “Il piccolo chimico” in onda su RaiGulp e in streaming su RaiPlay.

Andrea Martini è sceneggiatore, produttore televisivo e musicista. Sua la regia (insieme a Raffaele Bortone, co-fondatore di Animundi) della seconda e terza stagione del cartone animato Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa, il primo ed unico prodotto al mondo inclusivo e senza barriere perché adatto anche a bambini sordi, ciechi e con disturbi dello spettro autistico, in onda su Rai YoYo, Rai Radio Kids e disponibile su Rai Play. La serie narra storie semplici, ma non banali, dai fini formativi e ispirate a temi attuali, contro ogni forma di pregiudizio e discriminazione.