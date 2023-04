Morto cadendo dal campo base del grattacielo della Regione a Torino: a processo capo cantiere

La vicenda è avvenuta domenica 26 febbraio scorso, quando l’artigiano Antonio Delmonte, 54 anni, originario di Geraci Siculo, Palermo e residente a Montelupo Fiorentino in Toscana, è caduto dal tetto del campo base del grattacielo della Regione Piemonte mentre stava smontando le griglie e i listoni.

A processo per omicidio colposo c’è il capo cantiere, padre del responsabile della ditta autorizzata in cui lavorava Delmonte. Secondo lo Spresal e la ricostruzione del pm Gianfranco Colace, l’artigiano avrebbe dovuto effettuare il lavoro su un carrello elevatore, che in quel momento non era disponibile.

Caduto dalla struttura utilizzata per anni dagli operai del cantiere, Delmonte avrebbe colpito con la testa uno spigolo e nulla è valso aver indossato il caschetto, utile per le cadute di oggetti dall’alto.

Foto da http://www.cr.piemonte.it/web/comunicati-stampa/comunicati-stampa-2016/420-settembre-2016/5871-visita-al-grattacielo-regionale