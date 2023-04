Polemica per l’opera di Luis Quiles contro Matteo Salvini al Torino Comics

E’ polemica per l’opera dell’artista spagnolo Luis Quiles esposta a Torino Comics contro Matteo Salvini. Nel quadro è ritratto il leader della Lega con la fascia che rappresenta l’Unione Europea, vestito da nazista mentre fa il saluto romano; sull’altra parte del quadro, poi, è rappresentato un fallo che gli eiacula sulla faccia.

“Opera “d’arte” esposta a Torino. A me, con tutto il rispetto, pare solo una schifezza disgustosa. Direi penosa”, ha subito commentato sui social Matteo Salvini.

“Credo sia il caso di chiedere agli organizzatori del Torino Comics di dare delle spiegazioni in merito a questa opera esposta perché mettere in mostra certe brutture offensive con il patrocinio della Regione Piemonte non è accettabile” ha detto in mattinata l’assessore regionale leghista, Fabrizio Ricca -. È un’opera di cattivo gusto, volgare e priva di contenuti. Non ci si trinceri dietro il diritto di satira o di critica politica perché qui la critica non la si capisce nemmeno, tanto è ben nascosta dietro una volgarità gratuita che sembra pensata per creare scandalo e far parlare dell’autore”.